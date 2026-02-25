Військовий кореспондент Богдан Мирошников різко прокоментував нещодавні заяви спецпредставника президента США Стівена Віткоффа щодо прогресу в мирних переговорах. Журналіст повідомив, що "Віткофф кілька днів тому зʼїздив на стрілку з путіним", після чого почав анонсувати позитивні зрушення.

«До миру це відношення не має»: Військкор розповів про «геніальні ідеї», які Віткофф міг отримати в Москві

Зокрема, спецпредставник видав тезу: "Очікуйте гарних новин найближчими тижнями по мирному процесу в Україні". Проте Мирошников переконаний, що за цими словами ховаються нав'язані Кремлем умови, а не реальний шлях до завершення війни.

"У перекладі з трампівського на людську це означає, що слід очікувати нового кола шизи та чергових "геніальних" ідей, які Віткоффу підсунули з кремля", — наголосив кореспондент.

Автор допису висловив сумнів у тому, що подібні ініціативи мають конструктивний характер, зазначивши: "До миру вся ця шиза, звісно ж, ніякого відношення не має".

Також Мирошников в іронічній формі згадав попередній досвід комунікації американського посадовця, якого він називає "агентом Чебурекоффим".

"Сподіваюсь, агент Чебурекофф цього разу хоч блокнот з собою взяв. А то минулого разу невдобно вийшло", — резюмував військкор, натякаючи на непідготовленість спецпредставника під час минулих контактів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що спецпредставник президента США Стівен Віткофф під час виступу на YES Meeting, організованому Фондом Віктора Пінчука до річниці повномасштабного вторгнення, розповів про перебіг переговорного процесу в Абу-Дабі. Посадовець наголосив на важливості підтримання контакту з усіма учасниками конфлікту.