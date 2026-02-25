logo

Главная Новости Общество Война с Россией «К миру это отношение не имеет»: Военкор рассказал о «гениальных идеях», которые Уиткофф мог получить в Москве
НОВОСТИ

«К миру это отношение не имеет»: Военкор рассказал о «гениальных идеях», которые Уиткофф мог получить в Москве

«Ожидайте хороших новостей»: Мирошников проанализировал обещания спецпредставителя Трампа после встречи с главой Кремля

25 февраля 2026, 00:54
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Военный корреспондент Богдан Мирошников резко прокомментировал недавние заявления спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа по поводу прогресса в мирных переговорах. Журналист сообщил, что "Уиткофф несколько дней назад съездил на стрелку с путиным", после чего начал анонсировать положительные сдвиги.

«К миру это отношение не имеет»: Военкор рассказал о «гениальных идеях», которые Уиткофф мог получить в Москве



В частности, спецпредставитель издал тезис: "Ожидайте хороших новостей в ближайшие недели по мирному процессу в Украине". Однако Мирошников убежден, что за этими словами скрываются навязанные Кремлем условия, а не реальный путь к завершению войны.

"В переводе с трамповского на человеческий это означает, что следует ожидать нового круга шизы и очередных "гениальных" идей, которые Уиткоффу подсунули из кремля", — подчеркнул корреспондент.

Автор сообщения выразил сомнение в том, что подобные инициативы носят конструктивный характер, отметив: "К миру вся эта шиза, конечно же, никакого отношения не имеет".

Также Мирошников в иронической форме упомянул предыдущий опыт коммуникации американского чиновника, которого он называет "агентом Чебурекоффым".

"Надеюсь, агент Чебурекофф на этот раз хоть блокнот с собой взял. А то в прошлый раз неудобно получилось", — резюмировал военкор, намекая на неподготовленность спецпредставителя во время прошлых контактов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф во время выступления на YES Meeting, организованном Фондом Виктора Пинчука к годовщине полномасштабного вторжения, рассказал о ходе переговорного процесса в Абу-Даби. Чиновник отметил важность поддержания контакта со всеми участниками конфликта.



