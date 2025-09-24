До Дня ЗСУ побачимо три збиті російські МіГ-31К у Балтійському морі: у Раді насторожили заявою

Зустріч президентів України та США передувала зовсім несподіваному посту Дональда Трампа. За його словами, Україна за підтримки партнерів з Європи та НАТО зможе не лише повернути окуповані території, а й, цілком можливо, рухатися далі. Нардеп фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький вважає натяк американського лідера зовсім невипадковим.

МіГ-31. Фото: з відкритих джерел

Політик пояснює, що на тлі заяв кількох європейських країн НАТО останніми днями про готовність збивати російські літаки та ракети, слоган "зустрічай третю світову у третій штурмовій" знову звучить актуально.

"Тож цілком імовірно, що до Дня Збройних Сил України, який відзначається 14 жовтня, ми побачимо три збиті російські МіГ-31К у Балтійському морі", – зазначив парламентар.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп зустрілися у Нью-Йорку. Дональд Трамп під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським заявив, що війна скоро не закінчиться.

"Росія не виглядає такою видатною. Для них це мало бути швидко. Схоже, що це не закінчиться ще довго", — сказав президент США.

Також Трамп відзначив, що Україна зараз дуже успішно зупиняє цю потужну армію та зауважив, що у США велика повага до боротьби, яку веде Україна.

Згадав президент США про війну в Україні і у своєму виступі на Генасамблеї ООН.

За його словами, війна Росії проти України мала б бути лише невеликою сутичкою.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США Дональд Трамп оголосив, що його адміністрація очолить "міжнародні зусилля щодо забезпечення виконання Конвенції про біологічну зброю" за допомогою системи верифікації на основі штучного інтелекту. Про це пише CNN.

Трамп заявив, що учасники конвенції, яка забороняє розробку, виробництво та придбання біологічної зброї, зустрінуться з "провідними лідерами світу" та стануть піонерами у створенні "системи перевірки штучним інтелектом, якій кожен може довіряти".



