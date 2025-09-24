Ко Дню ВСУ увидим три сбитых российских МиГ-31К в Балтийском море: в Раде насторожили заявлением

Встреча президентов Украины и США предшествовала совершенно неожиданному посту Дональда Трампа. По его словам, Украина при поддержке партнеров из Европы и НАТО сможет не только вернуть оккупированные территории, но и вполне возможно двигаться дальше. Нардеп фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий считает намек американского лидера совсем неслучайным.

МиГ-31. Фото: из открытых источников

Политик объясняет, что на фоне заявлений нескольких европейских стран НАТО в последние дни о готовности сбивать российские самолеты и ракеты, слоган "встречай третью мировую в третьей штурмовой" снова звучит актуально.

"Итак, вполне вероятно, что ко Дню Вооруженных Сил Украины, который отмечается 14 октября, мы увидим три сбитых российских МиГ-31К в Балтийском море", – отметил парламентарий.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретились в Нью-Йорке . Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что война скоро не закончится.

"Россия не выглядит столь выдающейся. Для них это должно быть быстро. Похоже, что это не закончится еще долго", — сказал президент США.

Также Трамп отметил, что Украина сейчас очень успешно останавливает эту мощную армию и отметил, что у США большое уважение к борьбе, которую ведет Украина.

Упомянул президент США о войне в Украине и в своем выступлении на Генассамблее ООН.

По его словам, война России против Украины должна быть лишь небольшой схваткой.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп объявил, что его администрация возглавит "международные усилия по обеспечению выполнения Конвенции о биологическом оружии" посредством системы верификации на основе искусственного интеллекта. Об этом пишет CNN.

Трамп заявил, что участники конвенции, запрещающей разработку, производство и приобретение биологического оружия, встретятся с "ведущими лидерами мира" и станут пионерами в создании "системы проверки искусственным интеллектом, которой каждый может доверять".



