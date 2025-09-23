logo_ukra

Трамп приголомшив заявою: скільки ще триватиме війна в Україні

Трамп підкреслив успіхи української армії

23 вересня 2025, 21:01
Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп зустрілися у Нью-Йорку. Дональд Трамп під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським заявив, що війна скоро не закінчиться. 

Трамп приголомшив заявою: скільки ще триватиме війна в Україні

Дональд Трамп. Фото портал "Коментарі"

"Росія не виглядає такою видатною. Для них це мало бути швидко. Схоже, що це не закінчиться ще довго", — сказав президент США. 

Також Трамп відзначив, що Україна зараз дуже успішно зупиняє цю потужну армію та зауважив, що у США велика повага до боротьби, яку веде Україна. 

Згадав президент США про війну в Україні і у своєму виступі на Генасамблеї ООН. 

За його словами, війна Росії проти України мала б бути лише невеликою сутичкою, пише видання “РБК-Україна”.

"Це не додає Росії престижу. Це робить її поганою. Незалежно від того, що буде далі, це мало бути справою кількох днів, точно менше ніж тижня. А вони воюють вже три з половиною роки і вбивають від 5000 до 7000 солдатів з обох сторін. Щотижня гине від 5 до 7 тисяч молодих людей”, — зазначив він. 

Трамп знову підкреслив, що ця війна ніколи б не почалася, якби він був президентом. 

“Ця війна ніколи не повинна була відбутися. Вона показує, що таке лідерство, що погане лідерство може зробити з країною”, — заявив Трамп. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розповів про результати розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Про свої враження американський лідер поділився у соціальній мережі Truth Social. 

“Ми досягли прогресу з багатьох дуже важливих питань, включаючи торгівлю, фентаніл, необхідність припинення війни між Росією та Україною, а також схвалення угоди TikTok”, — написав Трамп.

Президент Сполучених Штатів Америки анонсував зустріч із президентом Китаю. 



