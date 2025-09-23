Трамп приголомшив заявою: скільки ще триватиме війна в Україні

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп зустрілися у Нью-Йорку. Дональд Трамп під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським заявив, що війна скоро не закінчиться.
Дональд Трамп. Фото портал "Коментарі"
Також Трамп відзначив, що Україна зараз дуже успішно зупиняє цю потужну армію та зауважив, що у США велика повага до боротьби, яку веде Україна.
Згадав президент США про війну в Україні і у своєму виступі на Генасамблеї ООН.
За його словами, війна Росії проти України мала б бути лише невеликою сутичкою, пише видання “РБК-Україна”.
Трамп знову підкреслив, що ця війна ніколи б не почалася, якби він був президентом.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розповів про результати розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Про свої враження американський лідер поділився у соціальній мережі Truth Social.
“Ми досягли прогресу з багатьох дуже важливих питань, включаючи торгівлю, фентаніл, необхідність припинення війни між Росією та Україною, а також схвалення угоди TikTok”, — написав Трамп.
Президент Сполучених Штатів Америки анонсував зустріч із президентом Китаю.