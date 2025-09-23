Трамп ошеломил заявлением: сколько еще будет продолжаться война в Украине

Рубрики
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретились в Нью-Йорке. Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что война скоро не закончится.
Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"
Также Трамп отметил, что Украина сейчас очень успешно останавливает эту мощную армию и отметил, что у США большое уважение к борьбе, которую ведет Украина.
Упомянул президент США о войне в Украине и в своем выступлении на Генассамблее ООН.
По его словам, война России против Украины должна быть лишь небольшой схваткой, пишет издание "РБК-Украина".
Трамп вновь подчеркнул, что эта война никогда бы не началась, будь он президентом.
Напомним: портал "Комментарии" писал , что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал о результатах разговора с лидером Китая Си Цзиньпинем. О своих впечатлениях американский лидер поделился в социальной сети Truth Social.
"Мы добились прогресса по многим очень важным вопросам, включая торговлю, фентанил, необходимость прекращения войны между Россией и Украиной, а также одобрение соглашения TikTok", — написал Трамп.
Президент США анонсировал встречу с президентом Китая.