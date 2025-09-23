Трамп ошеломил заявлением: сколько еще будет продолжаться война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретились в Нью-Йорке. Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что война скоро не закончится.

Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"

"Россия не выглядит столь выдающейся. Для них это должно быть быстро. Похоже, что это не закончится еще долго", — сказал президент США.

Также Трамп отметил, что Украина сейчас очень успешно останавливает эту мощную армию и отметил, что у США большое уважение к борьбе, которую ведет Украина.

Упомянул президент США о войне в Украине и в своем выступлении на Генассамблее ООН.

По его словам, война России против Украины должна быть лишь небольшой схваткой, пишет издание "РБК-Украина".

"Это не добавляет России престижа. Это делает ее плохой. Независимо от того, что будет дальше, это должно было быть делом нескольких дней, точно меньше недели. А они воюют уже три с половиной года и убивают от 5000 до 7000 солдат с обеих сторон. Еженедельно погибает от 5 до 7 тысяч молодых людей", — отметил он.

Трамп вновь подчеркнул, что эта война никогда бы не началась, будь он президентом.

"Эта война никогда не должна была состояться. Она показывает, что такое лидерство, что плохое лидерство может совершить со страной", — заявил Трамп.

Напомним: портал "Комментарии" писал , что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал о результатах разговора с лидером Китая Си Цзиньпинем. О своих впечатлениях американский лидер поделился в социальной сети Truth Social.

"Мы добились прогресса по многим очень важным вопросам, включая торговлю, фентанил, необходимость прекращения войны между Россией и Украиной, а также одобрение соглашения TikTok", — написал Трамп.

Президент США анонсировал встречу с президентом Китая.