До чого призвела війна в Україні: озвучено вкрай тривожвну статистику

Збитки України внаслідок війни з Росією оцінюються приблизно у 800 мільярдів доларів. Для відновлення економіки та інфраструктури країна планує залучати кошти з різних джерел — грантів, приватних інвестицій та боргових інструментів. Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами.

Говорячи про масштаб втрат, він зазначив, що загальна оцінка втрат України внаслідок російської війни становить 800 мільярдів доларів. Саме ці цифри наразі лежать в основі переговорів з міжнародними партнерами щодо фінансування відновлення.

За словами президента, фінансування передбачає створення кількох спеціальних інвестиційних фондів, які зосередяться на відновленні економіки, реконструкції пошкоджених регіонів та реалізації гуманітарних програм. Метою цих фондів є залучення 800 мільярдів доларів через акціонерний капітал, гранти, боргові зобов’язання та внески приватного сектору, що дозволить Україні максимально реалізувати свій потенціал.

Зеленський також прокоментував пункт 9 мирного плану США. За його словами, він передбачає створення США та країнами ЄС спільного фонду капіталу та грантів із цільовим розміром до 200 мільярдів доларів для ефективного та прозорого інвестування в Україну. Президент підкреслив, що сума наразі є предметом обговорень, а переговорний процес між Україною, США та радниками з нацбезпеки європейських держав уже триває.

