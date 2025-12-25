К чему привела война в Украине: озвучена крайне тревожная статистика

Ущерб Украины в результате войны с Россией оценивается примерно в 800 миллиардов долларов. Для восстановления экономики и инфраструктуры страна планирует привлекать средства из разных источников – грантов, частных инвестиций и долговых инструментов. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами .

Фото: из открытых источников

Говоря о масштабе потерь, он отметил, что общая оценка потерь Украины в результате российской войны составляет 800 миллиардов долларов. Именно эти цифры лежат в основе переговоров с международными партнерами по финансированию восстановления.

По словам президента, финансирование предполагает создание нескольких специальных инвестиционных фондов, которые будут сосредоточены на восстановлении экономики, реконструкции поврежденных регионов и реализации гуманитарных программ. Цель этих фондов – привлечение 800 миллиардов долларов через акционерный капитал, гранты, долговые обязательства и взносы частного сектора, что позволит Украине максимально реализовать свой потенциал.

Зеленский также прокомментировал пункт 9 мирного плана США. По его словам, он предусматривает создание США и странами ЕС совместного фонда капитала и грантов с целевым размером до 200 млрд. долларов для эффективного и прозрачного инвестирования в Украину. Президент подчеркнул, что сумма является предметом обсуждений, а переговорный процесс между Украиной, США и советниками по нацбезопасности европейских государств уже продолжается.

