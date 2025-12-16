До чого приведуть переговори у Берліні: чому всі забувають про найголовніше

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Переговорний процес довкола України триває вже досить тривалий час. Майже й дня не минає, що світові лідери не давали ту чи іншу заяву когось із політиків, чиновників, які анонсують наближення миру в Україні. Але чи так це насправді чи за мішурою слів та заяв насправді нічого не стоїть? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, вивчивши думки експертів.
Переговори у Берліні. Фото: з відкритих джерел
Політтехнолог, директор агентства з моделювання ситуацій Віталій Бала вважає, що переговори в Берліні навряд чи призведуть до прийнятних домовленостей, адже будь-які компроміси щодо територій є неприйнятними для Києва, тоді як Володимир Путін залишається заручником війни, використовуючи її для утримання влади.
За словами експерта, говорити про "поразку України" у контексті мирних переговорів некоректно. Йдеться швидше про можливу невдачу переговорів, які відбуваються в Берліні за участю представників США, зокрема Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.
Експерт вважає, що навіть у разі досягнення певних домовленостей у Берліні немає гарантій, що вони будуть прийнятними для Москви.
Віталій Бала зазначив, що ключовим фактором переговорного процесу залишається ситуація на фронті – саме бойові дії визначають реальні можливості будь-яких домовленостей.
Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов заявив в ефірі "24 Каналу", що потрібно чітко розуміти, що насправді Вашингтон не зможе завершити війну без допомоги однієї країни.
За словами політолога, після зустрічі у Берліні можуть бути гучні та навіть екстравагантні заяви, але не конкретні рішення. Адже немає жодного сигналу, який зазначає, що росіяни готові йти на переговори.
Тим часом Дональд Трамп намагається щосили заявляти, що він швидко завершить війну і це ось-ось станеться. Однак Несвітайлов додав, що президенту США насправді не вдалося завершити більшість конфліктів, про які він говорив. Тому поки що перспектива світу без участі Пекіна є нереалістичною.
Читайте також на порталі "Коментарі" — гарантії безпеки від США на основі 5 статті НАТО: чи варто погоджуватися на таку альтернативу.