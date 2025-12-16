До чого приведуть переговори у Берліні: чому всі забувають про найголовніше

Переговорний процес довкола України триває вже досить тривалий час. Майже й дня не минає, що світові лідери не давали ту чи іншу заяву когось із політиків, чиновників, які анонсують наближення миру в Україні. Але чи так це насправді чи за мішурою слів та заяв насправді нічого не стоїть? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, вивчивши думки експертів.

Переговори у Берліні. Фото: з відкритих джерел

Ситуація на фронті диктує переговори

Політтехнолог, директор агентства з моделювання ситуацій Віталій Бала вважає, що переговори в Берліні навряд чи призведуть до прийнятних домовленостей, адже будь-які компроміси щодо територій є неприйнятними для Києва, тоді як Володимир Путін залишається заручником війни, використовуючи її для утримання влади.

За словами експерта, говорити про "поразку України" у контексті мирних переговорів некоректно. Йдеться швидше про можливу невдачу переговорів, які відбуваються в Берліні за участю представників США, зокрема Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Експерт вважає, що навіть у разі досягнення певних домовленостей у Берліні немає гарантій, що вони будуть прийнятними для Москви.

Віталій Бала зазначив, що ключовим фактором переговорного процесу залишається ситуація на фронті – саме бойові дії визначають реальні можливості будь-яких домовленостей.

"Ситуація саме на фронті диктує цей перебіг переговорів і можливість до чогось домовитися, як мінімум до припинення війни... Доти, доки Путін вважатиме, що він може рухатися і захоплювати далі територію, він намагатиметься це робити. Він уже став певним заручником війни для того, щоб тримати владу в Росії", — пояснив політтехнолог.

Після зустрічі у Берліні можуть бути гучні та навіть екстравагантні заяви

Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов заявив в ефірі "24 Каналу", що потрібно чітко розуміти, що насправді Вашингтон не зможе завершити війну без допомоги однієї країни.

За словами політолога, після зустрічі у Берліні можуть бути гучні та навіть екстравагантні заяви, але не конкретні рішення. Адже немає жодного сигналу, який зазначає, що росіяни готові йти на переговори.

"І найважливіший момент – я досі не бачу залучення Китаю до цієї історії. Я переконаний, що без його участі на цьому етапі війни її завершити неможливо. Тому цей переговорний процес є імітаційним", – наголосив він.

Тим часом Дональд Трамп намагається щосили заявляти, що він швидко завершить війну і це ось-ось станеться. Однак Несвітайлов додав, що президенту США насправді не вдалося завершити більшість конфліктів, про які він говорив. Тому поки що перспектива світу без участі Пекіна є нереалістичною.

Читайте також на порталі "Коментарі" — гарантії безпеки від США на основі 5 статті НАТО: чи варто погоджуватися на таку альтернативу.



