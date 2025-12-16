К чему приведут переговоры в Берлине: почему все забывают о самом главном

Рубрики
Кравцев Сергей
Переговорный процесс вокруг Украину продолжается уже довольно продолжительное время. Практически и дня не проходит, что мировые лидеры не давали то или иное заявление кого-то из политиков, чиновников, которые анонсируют приближение мира в Украине. Но так ли это на самом деле или за мишурой слов и заявлений на самом деле ничего не стоит? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.
Переговоры в Берлине. Фото: из открытых источников
Политтехнолог, директор агентства по моделированию ситуаций Виталий Бала считает, что переговоры в Берлине вряд ли приведут к приемлемым договоренностям, ведь любые компромиссы по территориям неприемлемы для Киева, тогда как Владимир Путин остается заложником войны, используя ее для удержания власти.
По словам эксперта, говорить о "поражении Украины" в контексте мирных переговоров некорректно. Речь идет скорее о возможной неудаче переговоров, которые происходят в Берлине при участии представителей США, в частности Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
Эксперт считает, что даже в случае достижения определенных договоренностей в Берлине нет гарантий, что они будут приемлемы для Москвы.
Виталий Бала отметил, что ключевым фактором переговорного процесса остается ситуация на фронте – именно боевые действия определяют реальные возможности любых договоренностей.
Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов заявил в эфире "24 Канала", что нужно четко понимать, что на самом деле Вашингтон не сможет завершить войну без помощи одной страны.
По словам политолога, после встречи в Берлине могут быть громкие и даже экстравагантные заявления, но не конкретные решения. Ведь нет ни одного сигнала, который указывает, что россияне готовы идти на переговоры.
Между тем Дональд Трамп пытается изо всех сил заявлять, что он быстро завершит войну и это вот-вот произойдет. Однако Несвитайлов добавил, что президенту США на самом деле не удалось завершить большинство конфликтов, о которых он говорил. Поэтому пока перспектива мира без участия Пекина является нереалистичной.
