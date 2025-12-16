К чему приведут переговоры в Берлине: почему все забывают о самом главном

Переговорный процесс вокруг Украину продолжается уже довольно продолжительное время. Практически и дня не проходит, что мировые лидеры не давали то или иное заявление кого-то из политиков, чиновников, которые анонсируют приближение мира в Украине. Но так ли это на самом деле или за мишурой слов и заявлений на самом деле ничего не стоит? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Переговоры в Берлине. Фото: из открытых источников

Ситуация на фронте диктует течение переговоров

Политтехнолог, директор агентства по моделированию ситуаций Виталий Бала считает, что переговоры в Берлине вряд ли приведут к приемлемым договоренностям, ведь любые компромиссы по территориям неприемлемы для Киева, тогда как Владимир Путин остается заложником войны, используя ее для удержания власти.

По словам эксперта, говорить о "поражении Украины" в контексте мирных переговоров некорректно. Речь идет скорее о возможной неудаче переговоров, которые происходят в Берлине при участии представителей США, в частности Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Эксперт считает, что даже в случае достижения определенных договоренностей в Берлине нет гарантий, что они будут приемлемы для Москвы.

Виталий Бала отметил, что ключевым фактором переговорного процесса остается ситуация на фронте – именно боевые действия определяют реальные возможности любых договоренностей.

"Ситуация именно на фронте диктует это течение переговоров и возможность к чему-то договориться, как минимум до прекращения войны... До тех пор, пока Путин будет считать, что он может двигаться и захватывать дальше территорию, он будет пытаться это делать. Он уже стал определенным заложником войны для того, чтобы держать власть в России", — пояснил политтехнолог.

После встречи в Берлине могут быть громкие и даже экстравагантные заявления

Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов заявил в эфире "24 Канала", что нужно четко понимать, что на самом деле Вашингтон не сможет завершить войну без помощи одной страны.

По словам политолога, после встречи в Берлине могут быть громкие и даже экстравагантные заявления, но не конкретные решения. Ведь нет ни одного сигнала, который указывает, что россияне готовы идти на переговоры.

"И самый важный момент – я до сих пор не вижу вовлеченности Китая в этой истории. Я убежден, что без его участия на этом этапе войны ее завершить невозможно. Поэтому этот переговорный процесс является имитационным", – подчеркнул он.

Между тем Дональд Трамп пытается изо всех сил заявлять, что он быстро завершит войну и это вот-вот произойдет. Однако Несвитайлов добавил, что президенту США на самом деле не удалось завершить большинство конфликтов, о которых он говорил. Поэтому пока перспектива мира без участия Пекина является нереалистичной.

