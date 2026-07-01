До чого можуть призвести удари по Росії: яку тактику обрав Зеленський

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Кравцев Сергей
Дедалі виразніше з'являється стійке переконання, що нестача бензину та інші проблеми в економіці, які посилюються внаслідок атак українських дронів з НПЗ та інших важливих об'єктів військової та цивільної інфраструктури, призведуть до бунту росіян та повалення режиму путіна. Таку думку висловив експерт-міжнародник Ілля Куса.
Удари по Росії. Фото: з відкритих джерел
Він продовжує, при цьому є абсолютна впевненість у тому, що опір України та перенесення бойових дій углиб Росії, особливо до мегаполісів і тим більше Москви, призведуть до важливої зміни свідомості більшості росіян і навіть т.зв. "глибинного народу", на який зробив ставку путін. На "генетичному" рівні це призведе до видалення їх тієї "зайвої" хромосоми "богообраності", яку століттями в них вирощували їх "еліти" за допомогою пропаганди.
За його словами, з кожною новою успішною масованою атакою всі ці верески обурення і здивування будуть все тихішими і їх ставатиме все менше. Планомірно в буквальному значенні слова зараз розпочався етап переімпринтування мозку росіян. І жодне "закручування гайок", заборона телеграм та інших соцмереж не зможе вже зупинити цей процес.
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