До чого можуть призвести удари по Росії: яку тактику обрав Зеленський

Дедалі виразніше з'являється стійке переконання, що нестача бензину та інші проблеми в економіці, які посилюються внаслідок атак українських дронів з НПЗ та інших важливих об'єктів військової та цивільної інфраструктури, призведуть до бунту росіян та повалення режиму путіна. Таку думку висловив експерт-міжнародник Ілля Куса.

Удари по Росії. Фото: з відкритих джерел

"Також як не особливо вірю в те, що дедалі більше наростаюче невдоволення населення Росії змусить путіна припинити цю жахливу м'ясорубку, що забирає щомісяця десятки тисяч життів і яку майбутні покоління в самій Росії вважатимуть найтупішою і безрозсудною авантюрою, яка відкинула росію в десятку тисячі років і поховає всі мрії про реальну, а не бутафорську велич та процвітанні росії", – зазначив експерт.

Він продовжує, при цьому є абсолютна впевненість у тому, що опір України та перенесення бойових дій углиб Росії, особливо до мегаполісів і тим більше Москви, призведуть до важливої зміни свідомості більшості росіян і навіть т.зв. "глибинного народу", на який зробив ставку путін. На "генетичному" рівні це призведе до видалення їх тієї "зайвої" хромосоми "богообраності", яку століттями в них вирощували їх "еліти" за допомогою пропаганди.

"З кожним новим фаєр-шоу українських дронів і ракет, особливо, коли з'явиться балістика і масштабується виробництво всіх далекобійних ракет і дронів, вони не тільки почнуть, як зараз, кричати: "А нас то за що?!", "Невже вони хочуть втягнути Москву у війну?" та інше, а все більше ми бачитимемо роликів з репліками "Довийожувалися..." на тлі вибухів українських безпілотників та ракет", – зазначив експерт.

За його словами, з кожною новою успішною масованою атакою всі ці верески обурення і здивування будуть все тихішими і їх ставатиме все менше. Планомірно в буквальному значенні слова зараз розпочався етап переімпринтування мозку росіян. І жодне "закручування гайок", заборона телеграм та інших соцмереж не зможе вже зупинити цей процес.

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