К чему могут привести удары по России: какую тактику выбрал Зеленский

Все отчетливее появляется стойкое убеждение, что нехватка бензина и прочие проблемы в экономике, которые усугубляются в результате атак украинских дронов по НПЗ и прочим важным объектам военной и гражданской инфраструктуры, приведут к бунту россиян и свержению режима путина. Такое мнение высказал эксперт-международник Илия Куса.

Удары по России. Фото: из открытых источников

"Также как не особо верю в то, что все более нарастающее недовольство населения рф заставит путина прекратить эту ужасную мясорубку, уносящую ежемесячно десятки тысяч жизней и которую грядущие поколения в самой россии будут считать самой тупой и безрассудной авантюрой, которая отбросила россию в развитии на десятилетия назад и похоронит все мечты о реальном, а не бутафорном величии и процветании россии", – отметил эксперт.

Он продолжает, при этом есть абсолютная уверенность в том, что сопротивление Украины и перенос боевых действий вглубь россии, особенно в мегаполисы и тем более Москву, приведут к важным изменении сознания большинства россиян и даже т.н. "глубинного народа", на который сделал ставку путин. На "генетическом" уровне это приведёт к удалению их той самой "лишней" хромосомы "богоизбранности", которую веками в них взращивали их "элиты" при помощи пропаганды.

"С каждым новым файер-шоу украинских дронов и ракет, особенно, когда появится баллистика и масштабируется производство всех дальнобойных ракет и дронов, они не только начнут, как сейчас, кричать: "А нас то за что?!", "Неужели они хотят втянуть Москву в войну?" и прочее, а все больше мы будем видеть роликов с репликами "Довыеживались..." на фоне взрывов украинских беспилотников и ракет", – отметил эксперт.

По его словам, с каждой новой успешной массированной атакой все эти визги негодования и удивления будут все тише и их будет становиться все меньше. Планомерно в буквальном смысле слова сейчас начался этап переимпринтирования мозгов россиян. И никакое "закручивание гаек", запрет телеграмм и прочих соцсетей не сможет уже остановить этот процесс.

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