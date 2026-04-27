До 250 тисяч грн на місяць: в Україні планують суттєво збільшити виплати для передової

В українському парламенті обговорюють можливість кардинального збільшення фінансового забезпечення для захисників, які воюють у найскладніших умовах. За інформацією народного депутата Романа Костенка, наразі розробляються рішення, які дозволять суттєво збільшити щомісячні доходи військових.

Ініціатива спрямована на посилення мотивації та підтримки конкретних категорій бійців.

"До 250 тисяч грн на місяць: військовим хочуть підняти зарплати", — зазначає парламентар.

За його словами, йдеться про зростання щомісячного утримання саме для тих оборонців, які ведуть бойові дії у безпосередньому контакті з ворогом. Збільшені грошові нарахування пропонують передбачити для бійців піхотних підрозділів, десантників та воїнів штурмових груп, які тримають оборону та проводять операції на найскладніших і найнебезпечніших напрямках фронту.

Зазначимо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що залучення нових бійців до Сил оборони України є критично важливим для забезпечення відпочинку тим, хто вже тривалий час перебуває на бойових позиціях. Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявила військова омбудсменка Ольга Решетилова.

За її словами, медійний простір наразі надто сильно фокусується на цивільній частині населення. "В інформаційному полі явно крен у бік людей, які зараз не на службі. За підрахунками Міністерства оборони, 1,6 мільйона осіб – це ті люди, які можуть зараз поповнити військо. Очевидно, що тоді могла б відбуватися ротація", — наголосила вона.