Война с Россией До 250 тысяч грн в месяц: в Украине планируют существенно увеличить выплаты для передовой
До 250 тысяч грн в месяц: в Украине планируют существенно увеличить выплаты для передовой

Деньги для самых горячих участков: военным на «нуле» могут поднять зарплаты до 250 тысяч гривен

27 апреля 2026, 21:02
В украинском парламенте обсуждают возможность кардинального увеличения финансового обеспечения для защитников, воюющих в самых сложных условиях. По информации народного депутата Романа Костенко, сейчас разрабатываются решения, позволяющие существенно увеличить ежемесячные доходы военных.

Инициатива направлена на усиление мотивации и поддержки конкретных категорий бойцов.

"До 250 тысяч грн в месяц: военным хотят поднять зарплаты", — отмечает парламентарий.

По его словам, речь идет о росте ежемесячного содержания именно для защитников, которые ведут боевые действия в непосредственном контакте с врагом. Увеличенные денежные начисления предлагают предусмотреть для бойцов пехотных подразделений, десантников и воинов штурмовых групп, которые держат оборону и проводят операции по самым сложным и опасным направлениям фронта.

Отметим, портал "Комментарии" ранее сообщал , что привлечение новых бойцов в Сила обороны Украины критически важно для обеспечения отдыха тем, кто уже длительное время находится на боевых позициях. Об этом в интервью "Украинской правде" заявила военная омбудсменка Ольга Решетилова.

По ее словам, медийное пространство пока слишком сильно фокусируется на гражданской части населения. "В информационном поле явно крен в сторону людей, которые сейчас не на службе. По подсчетам Министерства обороны, 1,6 миллиона человек — это люди, которые могут сейчас пополнить войско. Очевидно, что тогда могла бы происходить ротация", — подчеркнула она.                                                                                  



