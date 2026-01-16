Для ЗСУ закупили браковані балістичні окуляри: деталі

Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора викрили схему постачання бракованого захисного спорядження для військовослужбовців ЗСУ. Йдеться про понад 43 тисячі балістичних окулярів та окулярів-масок, які не відповідали вимогам для використання у навчальних і бойових умовах.

Браковані балістичні окуляри для ЗСУ

За даними слідства, генеральний директор підприємства із Запоріжжя поставив військовим непридатні засоби захисту, попри те що вони закуповувалися як сертифіковане спорядження. За цю продукцію з державного бюджету було сплачено близько 60 мільйонів гривень.

У результаті військові отримали спорядження, яке не забезпечувало належного рівня захисту, що могло створювати додаткові ризики для життя та здоров’я під час виконання завдань.

Правоохоронці вилучили всі партії бракованих окулярів. Фігуранту справи оголошено підозру. У разі доведення вини причетним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



