Для ЗСУ закупили браковані балістичні окуляри: деталі
Для ЗСУ закупили браковані балістичні окуляри: деталі

СБУ та Офіс Генпрокурора викрили постачання для ЗСУ балістичних окулярів, які виявилися непридатними для бойових і навчальних умов

16 січня 2026, 20:34
Автор:
Ткачова Марія

Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора викрили схему постачання бракованого захисного спорядження для військовослужбовців ЗСУ. Йдеться про понад 43 тисячі балістичних окулярів та окулярів-масок, які не відповідали вимогам для використання у навчальних і бойових умовах.

Для ЗСУ закупили браковані балістичні окуляри: деталі

Браковані балістичні окуляри для ЗСУ

За даними слідства, генеральний директор підприємства із Запоріжжя поставив військовим непридатні засоби захисту, попри те що вони закуповувалися як сертифіковане спорядження. За цю продукцію з державного бюджету було сплачено близько 60 мільйонів гривень.

У результаті військові отримали спорядження, яке не забезпечувало належного рівня захисту, що могло створювати додаткові ризики для життя та здоров’я під час виконання завдань.

Правоохоронці вилучили всі партії бракованих окулярів. Фігуранту справи оголошено підозру. У разі доведення вини причетним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що героя матеріалу ASTRA, 41-річного мешканця Красноярського краю Антона Симоненка, попри серйозні проблеми зі здоров’ям та офіційний висновок військово-лікарської комісії, примусово направляють у штурмовий підрозділ "Шторм Z".
У жовтні 2025 року журналісти повідомляли, що Симоненка без проходження військово-лікарської комісії відправили на війну проти України та зарахували до військової частини 42600 у Донецькій області. Чоловік страждає на поширений вульгарний псоріаз, має ускладнення та пересувається лише з тростиною, однак йому погрожували відправленням на бойові позиції.



Джерело: https://t.me/SBUkr/16574
