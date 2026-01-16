logo

Для ВСУ закупили бракованные баллистические очки: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Для ВСУ закупили бракованные баллистические очки: детали

СБУ и Офис Генпрокурора разоблачили поставки для ВСУ баллистических очков, которые оказались непригодными для боевых и учебных условий

16 января 2026, 20:34
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора разоблачили схему поставки бракованного защитного снаряжения для военнослужащих ВСУ. Речь идет о более чем 43 тысячах баллистических очков и очков-масок, которые не отвечали требованиям для использования в учебных и боевых условиях.

Для ВСУ закупили бракованные баллистические очки: детали

Бракованные баллистические очки для ВСУ

По данным следствия, генеральный директор предприятия из Запорожья поставил военным непригодные средства защиты, несмотря на то, что они закупались как сертифицированное снаряжение. За эту продукцию из государственного бюджета было уплачено около 60 миллионов гривен.

В результате военные получили снаряжение, которое не обеспечивало должного уровня защиты, что могло создавать дополнительные риски для жизни и здоровья во время выполнения задач.

Правоохранители изъяли все партии бракованных очков. Фигуранту дела объявлено подозрение. В случае доказательства вины причастным грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: https://t.me/SBUkr/16574
