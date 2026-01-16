Для ВСУ закупили бракованные баллистические очки: детали

Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора разоблачили схему поставки бракованного защитного снаряжения для военнослужащих ВСУ. Речь идет о более чем 43 тысячах баллистических очков и очков-масок, которые не отвечали требованиям для использования в учебных и боевых условиях.

Бракованные баллистические очки для ВСУ

По данным следствия, генеральный директор предприятия из Запорожья поставил военным непригодные средства защиты, несмотря на то, что они закупались как сертифицированное снаряжение. За эту продукцию из государственного бюджета было уплачено около 60 миллионов гривен.

В результате военные получили снаряжение, которое не обеспечивало должного уровня защиты, что могло создавать дополнительные риски для жизни и здоровья во время выполнения задач.

Правоохранители изъяли все партии бракованных очков. Фигуранту дела объявлено подозрение. В случае доказательства вины причастным грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



