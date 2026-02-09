Для України настав найскладніший етап: чому важливо пережити наступні кілька днів

Сотні тисяч мирних жителів України змушені переживати кілька днів екстремального холоду з мінімальним доступом до електроенергії та тепла на тлі безперервних російських атак по енергетичній інфраструктурі країни. Про це повідомляє телеканал CNN.

Опалювальний сезон. Фото: з відкритих джерел

У Києві температура опустилася значно нижче за нуль, ситуацію посилюють пронизливий вітер і сильні морози, які, за прогнозами синоптиків, протримаються як мінімум ще чотири дні. Мер столиці Віталій Кличко попередив, що найближчим часом стане особливо важким для міста.

За його словами, енергетична інфраструктура перебуває у "надзвичайно складному стані".

Міська влада розгорнула пункти обігріву, що працюють від генераторів, у деяких із них люди можуть залишатися на ніч. У Міністерстві енергетики повідомили, що наразі кияни отримують електроенергію лише на півтори-дві години на добу.

Мешканці столиці розповідають про критичні умови. Один із киян повідомив CNN, що після удару на початку січня його будинок залишився без опалення, світла та води. Наступна атака пошкодила електростанцію, яка забезпечувала теплом близько 1100 будівель. Температура у квартирах опустилася до 3 °C, а ремонт, за оцінками, може тривати до двох місяців. Близько половини мешканців були змушені залишити свої будинки.

Від ударів страждає й бізнес. Мережа салонів краси Backstage заявила, що інвестувала близько 400 тисяч доларів у резервні джерела живлення, проте один із салонів отримав пряме влучення дрону, що призвело до затоплення приміщення.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що лише за останній тиждень Росія застосувала понад 2000 ударних дронів, 1200 керованих авіабомб та 116 ракет. В "Укренерго" зазначають: аварійні відключення поки неможливо скасувати через серйозний дефіцит потужностей і пошкодження мереж, незважаючи на ремонти, що продовжуються.

