Для Украины настал самый сложный этап: почему важно пережить следующие несколько дней

Сотни тысяч мирных жителей Украины вынуждены переживать несколько дней экстремального холода с минимальным доступом к электроэнергии и теплу на фоне непрекращающихся российских атак по энергетической инфраструктуре страны. Об этом сообщает телеканал CNN.

Отопительный сезон. Фото: из открытых источников

В Киеве температура опустилась значительно ниже нуля, ситуацию усугубляют пронизывающий ветер и сильные морозы, которые, по прогнозам синоптиков, продержатся как минимум ещё четыре дня. Мэр столицы Виталий Кличко предупредил, что ближайшее время станет особенно тяжёлым для города.

По его словам, энергетическая инфраструктура находится в "чрезвычайно сложном состоянии".

Городские власти развернули пункты обогрева, работающие от генераторов, в некоторых из них люди могут оставаться на ночь. В Министерстве энергетики сообщили, что в настоящее время киевляне получают электроэнергию лишь на полтора-два часа в сутки.

Жители столицы рассказывают о критических условиях. Один из киевлян сообщил CNN, что после удара в начале января его дом остался без отопления, света и воды. Последующая атака повредила электростанцию, обеспечивавшую теплом около 1100 зданий. Температура в квартирах опустилась до +3 °C, а ремонт, по оценкам, может занять до двух месяцев. Около половины жильцов были вынуждены покинуть свои дома.

От ударов страдает и бизнес. Сеть салонов красоты Backstage заявила, что инвестировала около 400 тысяч долларов в резервные источники питания, однако один из салонов получил прямое попадание дрона, что привело к затоплению помещения.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что только за последнюю неделю Россия применила более 2000 ударных дронов, 1200 управляемых авиабомб и 116 ракет. В "Укрэнерго" отмечают: аварийные отключения пока невозможно отменить из-за серьёзного дефицита мощностей и повреждения сетей, несмотря на продолжающиеся ремонты.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США объяснили, зачем РФ активизировала атаки на севере Украины.



