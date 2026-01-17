logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.41

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Для Путіна тепер це принципове питання: яке місто диктатор дав команду взяти за всяку ціну
commentss НОВИНИ Всі новини

Для Путіна тепер це принципове питання: яке місто диктатор дав команду взяти за всяку ціну

ISW фіксує системну дезінформацію Кремля, націлену на Захід та мирні переговори

17 січня 2026, 12:29
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Росія намагається нав'язати альтернативну картину ситуації на фронті, наполегливо поширюючи хибні заяви про нібито повне захоплення Куп'янська. Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), російські воєначальники продовжують публічно стверджувати, що армія РФ контролює всі райони міста, а спроби Сил оборони України прорватися до Куп'янська нібито зазнали невдачі.

Для Путіна тепер це принципове питання: яке місто диктатор дав команду взяти за всяку ціну

Бої за Куп'янськ. Фото: з відкритих джерел

При цьому, наголошують американські експерти, існує безліч підтверджень того, що українські війська звільнили значну частину Куп'янська та прилеглих територій. Реальна ситуація на полі бою істотно розходиться з офіційними заявами російського командування.

У ISW зазначають, що така риторика є частиною системної інформаційної кампанії. Російське військове керівництво, за оцінкою аналітиків, свідомо спотворюють дані про перебіг бойових дій, прагнучи вплинути на позицію США та їхніх союзників у контексті можливих мирних переговорів.

Мета цих заяв – сформувати хибний наратив про нібито неминучу перемогу Росії та переконати Україну та Захід у необхідності прийняти умови Кремля вже зараз, побоюючись майбутніх масштабних наступів чи проривів армії РФ.

Аналітики наголошують, що Куп'янськ став особливо чутливою точкою для російського військового командування. У звіті ISW говориться, що Москва побоюється: реальні події на цій ділянці фронту можуть підірвати образ військової могутності Росії, який президент Володимир Путін та вищі військові чини активно транслюють як усередині країни, так і за її межами.

Читайте також на порталі "Коментарі" – ситуація щодня загострюється: десантники розповіли, де ворог посилює тиск.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-january-16-2026/
Теги:

Новини

Всі новини