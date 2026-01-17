Для Путіна тепер це принципове питання: яке місто диктатор дав команду взяти за всяку ціну

Росія намагається нав'язати альтернативну картину ситуації на фронті, наполегливо поширюючи хибні заяви про нібито повне захоплення Куп'янська. Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), російські воєначальники продовжують публічно стверджувати, що армія РФ контролює всі райони міста, а спроби Сил оборони України прорватися до Куп'янська нібито зазнали невдачі.

Бої за Куп'янськ. Фото: з відкритих джерел

При цьому, наголошують американські експерти, існує безліч підтверджень того, що українські війська звільнили значну частину Куп'янська та прилеглих територій. Реальна ситуація на полі бою істотно розходиться з офіційними заявами російського командування.

У ISW зазначають, що така риторика є частиною системної інформаційної кампанії. Російське військове керівництво, за оцінкою аналітиків, свідомо спотворюють дані про перебіг бойових дій, прагнучи вплинути на позицію США та їхніх союзників у контексті можливих мирних переговорів.

Мета цих заяв – сформувати хибний наратив про нібито неминучу перемогу Росії та переконати Україну та Захід у необхідності прийняти умови Кремля вже зараз, побоюючись майбутніх масштабних наступів чи проривів армії РФ.

Аналітики наголошують, що Куп'янськ став особливо чутливою точкою для російського військового командування. У звіті ISW говориться, що Москва побоюється: реальні події на цій ділянці фронту можуть підірвати образ військової могутності Росії, який президент Володимир Путін та вищі військові чини активно транслюють як усередині країни, так і за її межами.

