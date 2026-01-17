Ситуация ежедневно обостряется: десантники рассказали, где враг усиливает давление

Ситуация в районе Дроновки на Славянском направлении с каждым днем обостряется все больше и больше. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Telegram 81-й отдельной аэромобильной бригады 7 корпуса Быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Для захвата этого населенного пункта Россия постоянно накапливает резервы в районе Северска и разворачивает пункты дислокации в Серебрянском лесничестве", — сообщили в бригаде.

Одновременно противник продолжает применять тактику просачивания в межпозиционное пространство 81 отдельной аэромобильной бригады 7 корпуса ШР ДШВ.

Кроме того, россияне пытаются форсировать реку Северский Донец на резиновых лодках в прибрежной к Дроновке и Платоновке территории. В дальнейшем — для проведения диверсионных и штурмовых действий в тылу позиций украинской бригады.

В то же время благодаря слаженным действиям украинских десантников удается сдерживать попытки врага продвигаться.

Недавно десантники 81 отдельной аэромобильной бригады захватили в плен россиянина, который рассказал об одной из новых приоритетных ближайших целей на Славянском направлении — выйти к Закитному и Кривой Луке.

В районе этих двух населенных пунктов есть господствующие высоты, поэтому их враг сможет использовать как плацдарм для регулярных обстрелов Славянска, Лимана и Николаевки.

