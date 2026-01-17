logo_ukra

Ситуація щодня загострюється: десантники розповіли, де ворог посилює тиск
commentss НОВИНИ Всі новини

Ситуація щодня загострюється: десантники розповіли, де ворог посилює тиск

Бої в районі Дронівки стають все більш жорстокими

17 січня 2026, 12:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Ситуація в районі Дронівки на Слов'янському напрямі з кожним днем загострюється дедалі більше. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні Telegram 81-ї окремої аеромобільної бригади 7 корпусу Швидкого реагування Десантно-штурмових військ.

Ситуація щодня загострюється: десантники розповіли, де ворог посилює тиск

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

"Для захоплення цього населеного пункту Росія постійно накопичує резерви в районі Сіверська та розгортає пункти дислокації у Серебрянському лісництві", — повідомили у бригаді.

Одночасно противник продовжує застосовувати тактику просочування міжпозиційний простір 81 окремої аеромобільної бригади 7 корпусу ШР ДШВ.

Крім того, росіяни намагаються форсувати річку Сіверський Донець на гумових човнах у прибережній до Дронівки та Платонівки території. Надалі – для проведення диверсійних та штурмових дій у тилу позицій української бригади.

Водночас, завдяки злагодженим діям українських десантників вдається стримувати спроби ворога просуватися.

Нещодавно десантники 81 окремої аеромобільної бригади захопили в полон росіянина, який розповів про одну з нових пріоритетних найближчих цілей на Слов'янському напрямі – вийти до Закитного та Кривого Лука.

У районі цих двох населених пунктів є панівні висоти, тому їхній ворог зможе використовувати як плацдарм для регулярного обстрілу Слов'янська, Лимана та Миколаївки.

У розмові з російськими пропагандистами Дмитро Пєсков зазначив, що Росія зацікавлена в новому візиті спецпосланців США Стіва Уіткоффа і Джареда Кушнера і чекає на нього, але дати поки не визначено.




