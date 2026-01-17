Для Путина теперь это принципиальный вопрос: какой город диктатор дал команду взять любой ценой

Россия пытается навязать альтернативную картину ситуации на фронте, настойчиво распространяя ложные заявления о якобы полном захвате Купянска. Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), российские военачальники продолжают публично утверждать, что армия РФ контролирует все районы города, а попытки Сил обороны Украины прорваться в Купянск якобы потерпели неудачу.

Бои за Купянск. Фото: из открытых источников

При этом, подчеркивают американские эксперты, существует множество подтверждений того, что украинские войска освободили значительную часть Купянска и прилегающих территорий. Реальная обстановка на поле боя существенно расходится с официальными заявлениями российского командования.

В ISW отмечают, что подобная риторика является частью системной информационной кампании. Российское военное руководство, по оценке аналитиков, сознательно искажают данные о ходе боевых действий, стремясь повлиять на позицию США и их союзников в контексте возможных мирных переговоров.

Цель этих заявлений – сформировать ложный нарратив о якобы неизбежной победе России и убедить Украину и Запад в необходимости принять условия Кремля уже сейчас, опасаясь будущих масштабных наступлений или прорывов армии РФ.

Аналитики подчеркивают, что Купянск стал особенно чувствительной точкой для российского военного командования. В отчете ISW говорится, что Москва опасается: реальные события на этом участке фронта могут подорвать образ военной мощи России, который президент Владимир Путин и высшие военные чины активно транслируют как внутри страны, так и за ее пределами.

