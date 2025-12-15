"Для Путіна це не фінальна мета": у ЄС озвучили ультиматум щодо здачі Донбасу РФ

Глава європейської дипломатії Кая Каллас наголосила, що Україна зараз перебуває ближче до досягнення миру, ніж будь-коли раніше, однак застерегла від ризикованих кроків у напрямку можливої мирної угоди. Свої коментарі вона зробила перед засіданням міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, повідомляє "Радіо Свобода".

Фото: з відкритих джерел

Каллас зазначила, що Донбас не є кінцевою метою Росії. Якщо агресору вдасться захопити Донбас, це лише перший крок, після якого вони продовжать рух далі, на інші регіони України. Історія показує, що умиротворення агресора не призводить до тривалого миру, пояснила вона. На думку політика, відступ України з Донбасу загрожує безпеці інших частин країни, і саме тому компроміс у цій формі є небезпечним.

Щодо безпекових гарантій Каллас наголосила, що вони не можуть обмежуватися лише паперовими домовленостями чи обіцянками.

"Україна потребує реальних військових можливостей для захисту своєї території. Протягом останнього століття Росія нападала щонайменше на дев’ятнадцять країн, деякі з них зазнали атак по три–чотири рази, при цьому жодна з них ніколи не нападала на Росію. Це свідчить, що гарантії безпеки потрібні всім іншим державам, а не агресору", — пояснила глава європейської дипломатії.

Каллас також підкреслила важливість цього тижня для ухвалення рішень щодо фінансування України. Вона повідомила, що на обговорення винесено кілька варіантів допомоги, серед яких найбільш надійним вважається репараційна позика.

"Ми ще не досягли мети, робота ускладнюється, але процес триває. У нас є кілька днів, щоб просунутися у цьому напрямку", — підсумувала Каллас.

Як вже писали "Коментарі", за даними моніторингових каналів, Росія почала підготовку до нового масштабного обстрілу території України. Основними ймовірними цілями атаки називають об’єкти на заході країни.