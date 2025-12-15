"Для Путина это не финальная цель": в ЕС озвучили ультиматум по поводу сдачи Донбасса РФ

Глава европейской дипломатии Кая Каллас подчеркнула, что Украина сейчас находится ближе к достижению мира, чем когда-либо прежде, однако предостерегла от рискованных шагов в направлении возможного мирного соглашения. Свои комментарии она сделала перед заседанием министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, сообщает Радио Свобода.

Фото: из открытых источников

Каллас отметила, что Донбасс не является конечной целью России. Если агрессору удастся захватить Донбасс, это только первый шаг, после которого они продолжат движение дальше, в другие регионы Украины. История показывает, что умиротворение агрессора не приводит к продолжительному миру, пояснила она. По мнению политика, отступление Украины с Донбасса угрожает безопасности других частей страны, и именно поэтому компромисс в этой форме опасен.

Относительно гарантий безопасности Каллас подчеркнула, что они не могут ограничиваться только бумажными договоренностями или обещаниями.

"Украина нуждается в реальных военных возможностях для защиты своей территории. В течение последнего столетия Россия нападала по меньшей мере на девятнадцать стран, некоторые из них подверглись атакам по три-четыре раза, при этом ни одна из них никогда не нападала на Россию. Это говорит о том, что гарантии безопасности нужны всем другим государствам, а не агрессору", — объяснила глава европейской дипломатии.

Каллас также подчеркнула важность на этой неделе для принятия решений по финансированию Украины. Она сообщила, что на обсуждение вынесено несколько вариантов помощи, среди которых наиболее надежным считается репарационный заем.

"Мы еще не достигли цели, работа усложняется, но процесс продолжается. У нас есть несколько дней, чтобы продвинуться в этом направлении", — подытожила Каллас.

Как уже писали "Комментарии", по данным мониторинговых каналов, Россия начала подготовку к новому масштабному обстрелу территории Украины. Основными возможными целями атаки называют объекты на западе страны.