Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Диверсія проросійського підпілля": що насправді сталося в Одеській області
НОВИНИ

“Диверсія проросійського підпілля”: що насправді сталося в Одеській області

Росія поширює фейк про нібито дію “проросійського підпілля” в Україні

3 жовтня 2025, 19:19
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Російська пропаганда розкручує черговий фейк нібито про “диверсію проросійського підпілля” на залізниці в Одеській області.

“Диверсія проросійського підпілля”: що насправді сталося в Одеській області

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що у соцмережах ворожі ресурси поширюють фото потяга після аварії з підписами, що це нібито підрив залізниці в Одеській області. Підрив нібито здійснили “партизани, що симпатизують Росії”. За версією росіян, потяг перевозив “західну військову допомогу й паливо”.

“Насправді йдеться про зовсім іншу подію. Поширюване росіянами фото зроблене у Ленінградській області РФ після аварії на залізниці в ніч на 14 вересня, яка сталася внаслідок вибуху. Тоді було знищено локомотив і 15 цистерн із пальним”, — пояснили в ЦПД.

Також, за даними Центру, деякі ресурси ілюструють повідомлення про “підрив потяга проросійськими диверсантами”, використовуючи при цьому знімок, який насправді показує наслідки обстрілу РФ залізничної інфраструктури в Одеській області.

“Спроби кремля нав’язати українській аудиторії образ вигаданих проросійських партизанів не нові. Подібні маніпуляції Росія вже запускала, видаючи різного роду аварії на території України за “диверсії на користь Москви”, — пояснили аналітики Центру. 

Зазначають, що таким чином Росія намагається створити ілюзію підтримки “русского міра” в Україні та виправдати збройну агресію проти України.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що росіяни перекручують інформацію та маніпулюють фактами, щоб видати бодай щось за успіхи армії РФ. У Центрі протидії дезінформації спростували інформацію про нібито знищення росіянами фур ЗСУ з безпілотниками.




Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02cQ2UfYvBTt3tLcq98oH4YfS2w2NFLy3a62h1bbLZcANo2aTfLHKFwWF6ocNjKjuol
