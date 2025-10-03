“Диверсія проросійського підпілля”: що насправді сталося в Одеській області

Рубрики
Російська пропаганда розкручує черговий фейк нібито про “диверсію проросійського підпілля” на залізниці в Одеській області.
У Центрі протидії дезінформації зазначили, що у соцмережах ворожі ресурси поширюють фото потяга після аварії з підписами, що це нібито підрив залізниці в Одеській області. Підрив нібито здійснили “партизани, що симпатизують Росії”. За версією росіян, потяг перевозив “західну військову допомогу й паливо”.
Також, за даними Центру, деякі ресурси ілюструють повідомлення про “підрив потяга проросійськими диверсантами”, використовуючи при цьому знімок, який насправді показує наслідки обстрілу РФ залізничної інфраструктури в Одеській області.
Зазначають, що таким чином Росія намагається створити ілюзію підтримки “русского міра” в Україні та виправдати збройну агресію проти України.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що росіяни перекручують інформацію та маніпулюють фактами, щоб видати бодай щось за успіхи армії РФ. У Центрі протидії дезінформації спростували інформацію про нібито знищення росіянами фур ЗСУ з безпілотниками.