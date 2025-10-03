logo

BTC/USD

122171

ETH/USD

4530.45

USD/UAH

41.23

EUR/UAH

48.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Диверсия пророссийского подполья": что на самом деле произошло в Одесской области
commentss НОВОСТИ Все новости

"Диверсия пророссийского подполья": что на самом деле произошло в Одесской области

Россия распространяет фейк о якобы действии "пророссийского подполья" в Украине

3 октября 2025, 19:19
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Российская пропаганда раскручивает очередной фейк якобы о "диверсии пророссийского подполья" на железной дороге в Одесской области.

"Диверсия пророссийского подполья": что на самом деле произошло в Одесской области

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации отметили, что в соцсетях вражеские ресурсы распространяют фото поезда после аварии с подписями, что это якобы подрыв железной дороги в Одесской области. Подрыв, утверждают, совершили "партизаны, которые симпатизируют России". По версии россиян, поезд перевозил "западную военную помощь и топливо".

"На самом деле речь идет о совершенно другом событии. Распространяемое россиянами фото сделанное в Ленинградской области РФ после аварии на железной дороге в ночь на 14 сентября, которая произошла в результате взрыва. Тогда были уничтожены локомотив и 15 цистерн с горючим", — пояснили в ЦПД.

Также, по данным Центра, некоторые ресурсы иллюстрируют сообщения о подрыве поезда пророссийскими диверсантами, используя при этом снимок, который на самом деле показывает последствия обстрела РФ железнодорожной инфраструктуры в Одесской области.

"Попытки кремля навязать украинской аудитории образ вымышленных пророссийских партизан не новые. Подобные манипуляции Россия уже запускала, издавая разного рода аварии на территории Украины за "диверсии в пользу Москвы", — объяснили аналитики Центра.

Отмечают, что таким образом Россия пытается создать иллюзию поддержки русского мира в Украине и оправдать вооруженную агрессию против Украины.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что россияне коверкают информацию и манипулируют фактами, чтобы выдать хоть что-то за успехи армии РФ. В Центре противодействия дезинформации опровергли информацию о якобы уничтожении россиянами фур ВСУ с беспилотниками.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02cQ2UfYvBTt3tLcq98oH4YfS2w2NFLy3a62h1bbLZcANo2aTfLHKFwWF6ocNjKjuol
Теги:

Новости

Все новости