"Диверсия пророссийского подполья": что на самом деле произошло в Одесской области

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Российская пропаганда раскручивает очередной фейк якобы о "диверсии пророссийского подполья" на железной дороге в Одесской области.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации отметили, что в соцсетях вражеские ресурсы распространяют фото поезда после аварии с подписями, что это якобы подрыв железной дороги в Одесской области. Подрыв, утверждают, совершили "партизаны, которые симпатизируют России". По версии россиян, поезд перевозил "западную военную помощь и топливо".
Также, по данным Центра, некоторые ресурсы иллюстрируют сообщения о подрыве поезда пророссийскими диверсантами, используя при этом снимок, который на самом деле показывает последствия обстрела РФ железнодорожной инфраструктуры в Одесской области.
Отмечают, что таким образом Россия пытается создать иллюзию поддержки русского мира в Украине и оправдать вооруженную агрессию против Украины.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что россияне коверкают информацию и манипулируют фактами, чтобы выдать хоть что-то за успехи армии РФ. В Центре противодействия дезинформации опровергли информацию о якобы уничтожении россиянами фур ВСУ с беспилотниками.