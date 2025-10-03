"Диверсия пророссийского подполья": что на самом деле произошло в Одесской области

Российская пропаганда раскручивает очередной фейк якобы о "диверсии пророссийского подполья" на железной дороге в Одесской области.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации отметили, что в соцсетях вражеские ресурсы распространяют фото поезда после аварии с подписями, что это якобы подрыв железной дороги в Одесской области. Подрыв, утверждают, совершили "партизаны, которые симпатизируют России". По версии россиян, поезд перевозил "западную военную помощь и топливо".

"На самом деле речь идет о совершенно другом событии. Распространяемое россиянами фото сделанное в Ленинградской области РФ после аварии на железной дороге в ночь на 14 сентября, которая произошла в результате взрыва. Тогда были уничтожены локомотив и 15 цистерн с горючим", — пояснили в ЦПД.

Также, по данным Центра, некоторые ресурсы иллюстрируют сообщения о подрыве поезда пророссийскими диверсантами, используя при этом снимок, который на самом деле показывает последствия обстрела РФ железнодорожной инфраструктуры в Одесской области.

"Попытки кремля навязать украинской аудитории образ вымышленных пророссийских партизан не новые. Подобные манипуляции Россия уже запускала, издавая разного рода аварии на территории Украины за "диверсии в пользу Москвы", — объяснили аналитики Центра.

Отмечают, что таким образом Россия пытается создать иллюзию поддержки русского мира в Украине и оправдать вооруженную агрессию против Украины.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что россияне коверкают информацию и манипулируют фактами, чтобы выдать хоть что-то за успехи армии РФ. В Центре противодействия дезинформации опровергли информацию о якобы уничтожении россиянами фур ВСУ с беспилотниками.



