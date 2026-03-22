Дівчат почали масово ставити на військовий облік: що відбувається

В Україні зафіксували щонайменше сім випадків незаконного внесення жінок до військового обліку з подальшим оголошенням їх у розшук. Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Єгор Логінов.

Жінка у розшуку ТЦК

За його словами, у Києві одну з жінок помилково внесли до військового обліку, попри відсутність підстав для цього. Хоча накладений штраф згодом скасували, виключити її з бази не вдалося через прогалину в законодавстві — наразі відсутні чіткі правові механізми для зняття з обліку осіб, які не мали там перебувати.

Справу передали до суду.

Журналіст зазначив, що жінок можуть вносити до військового обліку в обхід процедур, приписуючи їм проходження військово-лікарської комісії, якої фактично не було. Після цього їх можуть оголошувати у розшук та накладати штрафи.

Після розголосу історії дружини журналіста до нього звернулися інші жінки з аналогічними ситуаціями, що може свідчити про системну проблему.

За наявною інформацією, дані до реєстру могли потрапляти через територіальні центри комплектування. В окремих випадках жінки не мали профільної освіти, яка передбачає обов’язковий військовий облік, а також не давали згоди на внесення їхніх даних.

Логінов звернув увагу, що подібні прецеденти можуть мати серйозні наслідки, зокрема посилити недовіру до державних інституцій та вплинути на рішення частини жінок виїжджати за кордон.

її безпідставно внесли до реєстру військовозобов'язаних, хоча вона не має профільної освіти та офіційно не перебувала на військовому обліку. У результаті жінку звинуватили в ухиленні від мобілізації та оголосили в розшук.


