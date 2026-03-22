Девушек начали массово ставить на военный учет: что происходит

В Украине зафиксировали не менее семи случаев незаконного внесения женщин в военный учет с последующим объявлением их в розыск. Об этом сообщил журналист Радио Свобода Егор Логинов.

Женщина в розыске ТЦК

По его словам, в Киеве одну из женщин ошибочно внесли в военный учет, несмотря на отсутствие оснований для этого. Хотя наложенный штраф впоследствии отменили, исключить его из базы не удалось из-за пробела в законодательстве — пока отсутствуют четкие правовые механизмы для снятия с учета лиц, которые там не были.

Дело было передано в суд.

Журналист отметил, что женщины могут вносить в военный учет в обход процедур, приписывая им прохождение военно-врачебной комиссии, которой фактически не было. После этого их могут объявлять в розыск и налагать штрафы.

После огласки истории жены журналиста к нему обратились другие женщины с аналогичными ситуациями, что может свидетельствовать о системной проблеме.

По имеющейся информации, данные в реестр могли попадать через территориальные центры комплектования. В отдельных случаях женщины не имели профильного образования, предусматривающего обязательный военный учет, а также не давали согласия на внесение их данных.

Логинов обратил внимание, что подобные прецеденты могут иметь серьезные последствия, в частности, усилить недоверие к государственным институтам и повлиять на решение части женщин выезжать за границу.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Украине женщину ошибочно объявили в розыск из-за якобы уклонения от мобилизации, несмотря на то, что она не подлежит призыву.

Об этом сообщает Общественное. По информации журналистов, ее безосновательно внесли в реестр военнообязанных, хотя она не имеет профильного образования и официально не состояла на военном учете. В результате женщину обвинили в уклонении от мобилизации и объявили в розыск.

