Дитина врятувала родину від FPV-дрона: як йому вдалося
Дитина врятувала родину від FPV-дрона: як йому вдалося

На Чернігівщині 12-річний хлопець зірвав атаку FPV-дрона, врятувавши своїх молодших братів і сестер

29 квітня 2026, 21:43
Ткачова Марія

У Семенівці 12-річний Анатолій Прохоренко врятував своїх братів і сестер від російського FPV-дрона.

Як повідомляє Суспільне, інцидент стався 18 квітня на прикордонній території області.

Хлопець перебував на вулиці, коли помітив безпілотник, що летів у напрямку місця, де гралися діти. За його словами, дрон почав змінювати траєкторію і міг вразити їх упритул.

Анатолій прийняв рішення діяти — він обірвав оптоволоконний кабель, який використовувався для керування дроном. У результаті безпілотник втратив контроль, набрав висоту і впав у кущах на відстані близько 100–150 метрів.

Хлопець розповів, що раніше знайомі військові пояснювали йому, як це працює, але застосовувати знання на практиці довелося вперше.

Він зізнається, що йому було страшно, однак страх за рідних виявився сильнішим.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Житомирській області правоохоронці викрили 38-річну жінку, яку підозрюють у виготовленні та розповсюдженні забороненого контенту за участю малолітньої дитини.
Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, за даними слідства, у 2023 році жінка організувала поширення незаконних матеріалів через спеціалізовані онлайн-платформи. Згодом цей контент потрапив у закриті сегменти мережі. Правоохоронці задокументували щонайменше два епізоди протиправної діяльності. Наразі дитині шість років, вона перебуває під опікою бабусі. Підозрюваній загрожує до 15 років позбавлення волі. Суд уже обрав їй запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 млн гривень.



Джерело: https://suspilne.media/chernihiv/1300369-a-vze-nicogo-ne-bous-na-cernigivsini-12-ricnij-hlopec-zneskodiv-fpv-dron-akij-letiv-na-jogo-brativ-ta-sester/
