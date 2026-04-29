Дитина врятувала родину від FPV-дрона: як йому вдалося

У Семенівці 12-річний Анатолій Прохоренко врятував своїх братів і сестер від російського FPV-дрона.

Хлопець 12 років зірвав атаку FPV-дрона

Як повідомляє Суспільне, інцидент стався 18 квітня на прикордонній території області.

Хлопець перебував на вулиці, коли помітив безпілотник, що летів у напрямку місця, де гралися діти. За його словами, дрон почав змінювати траєкторію і міг вразити їх упритул.

Анатолій прийняв рішення діяти — він обірвав оптоволоконний кабель, який використовувався для керування дроном. У результаті безпілотник втратив контроль, набрав висоту і впав у кущах на відстані близько 100–150 метрів.

Хлопець розповів, що раніше знайомі військові пояснювали йому, як це працює, але застосовувати знання на практиці довелося вперше.

Він зізнається, що йому було страшно, однак страх за рідних виявився сильнішим.

