Важко уявити: знімала порно та залучала 3-літню дитину

У Житомирській області правоохоронці викрили 38-річну жінку, яку підозрюють у виготовленні та розповсюдженні забороненого контенту за участю малолітньої дитини.

Жінка знімала порно із залученням малолітньої дитини

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, за даними слідства, у 2023 році жінка організувала поширення незаконних матеріалів через спеціалізовані онлайн-платформи. Згодом цей контент потрапив у закриті сегменти мережі.

Правоохоронці задокументували щонайменше два епізоди протиправної діяльності.

Наразі дитині шість років, вона перебуває під опікою бабусі.

Підозрюваній загрожує до 15 років позбавлення волі. Суд уже обрав їй запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 млн гривень.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що х орунжа Марина Мірзаєва з 3 армійського корпусу висловилася про важливість особистої відповідальності кожного українця під час війни.

За її словами, незалежно від того, яким буде фінал для кожної людини, сьогоднішні дії формують приклад для нащадків. Вона наголосила, що головне — залишатися включеними у боротьбу та не здаватися, попри будь-які обставини. Мірзаєва підкреслює, що майбутні покоління обов’язково ставитимуть питання про те, як поводилися їхні батьки під час війни. Саме тому, за її словами, важливо вже зараз показувати приклад стійкості, сили та відповідальності, адже саме на цих прикладах виховуватимуться діти.

Також портал "Коментарі" повідомляв про те, що г ерой України Дмитро Фінашин поділився історією, яка стала для нього показовою щодо ставлення до військових у США.

Під час перебування у Вашингтоні він разом із побратимами зайшов до McDonald’s у військовій формі. Перед ними йшов чоловік без постійного місця проживання, який виглядав виснаженим. Побачивши військових, він зупинився, відкрив для них двері, притримав їх і віддав військове вітання, подякувавши за службу. Фінашин зазначив, що пояснив чоловікові, що він не служить в американській армії, а є українським військовим. У відповідь почув, що це не має значення — головне, що він захищав свою країну і ризикував життям.

