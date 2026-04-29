Трудно представить: снимала порно и привлекала 3-летнего ребенка

В Житомирской области правоохранители разоблачили 38-летнюю женщину, подозреваемую в изготовлении и распространении запрещенного контента с участием малолетнего ребенка.

Женщина снимала порно с привлечением малолетнего ребенка

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, по данным следствия, в 2023 году женщина организовала распространение незаконных материалов через специализированные онлайн-платформы. Впоследствии этот контент попал в закрытые сегменты сети.

Правоохранители задокументировали по меньшей мере два эпизода противоправной деятельности.

Сейчас ребенку шесть лет, он находится на попечении бабушки.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Суд уже избрал ей меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млн гривен.

