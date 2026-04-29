Ребенок спас семью от FPV-дрона: как ему удалось

В Семеновке 12-летний Анатолий Прохоренко спас своих братьев и сестер от российского FPV-дрона.

Парень 12 лет сорвал атаку FPV-дрона

Как сообщает Общественное, инцидент произошел 18 апреля на приграничной территории области.

Парень находился на улице, когда заметил беспилотник, летевший в направлении места, где играли дети. По его словам, дрон начал менять траекторию и мог поразить их в упор.

Анатолий принял решение действовать — он оборвал оптоволоконный кабель, который использовался для управления дроном. В результате беспилотник потерял контроль, набрал высоту и упал в кустах на расстоянии около 100-150 метров.

Молодой человек рассказал, что ранее знакомые военные объясняли ему, как это работает, но применять знания на практике пришлось впервые.

Он признается, что ему было страшно, однако страх за родных оказался сильнее.

