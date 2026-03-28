Дитина намалювала на папері «Слава Україні»: що зробили за це батьку

Громадянин Росії Олексій Москальов разом із донькою зміг виїхати до Франції після того, як відбув покарання у колонії через антивоєнний малюнок дитини.

Два роки колонії за дитячий малюнок

Про це повідомляє французький телеканал France Info.

Історія почалася ще у 2023 році, коли донька Москальова, тоді 12-річна Марія Москальова, виконувала шкільне завдання — намалювати малюнок на політичну тему.

Дівчинка зобразила війну так, як бачила її сама — як агресію Росії проти України. На малюнку також був напис "Слава Україні".

За словами Марії, вона навіть не могла уявити, до яких наслідків це призведе.

"Я, звичайно, не думала, що наслідки будуть такими серйозними", — згадує вона вже у 16-річному віці.

Після цього на її батька склали адміністративний протокол, однак справа не обмежилася штрафом. Згодом чоловік намагався виїхати з Росії, але спроба виявилася невдалою — його затримали та засудили до двох років колонії.

Після звільнення у 2024 році Москальов почав планувати виїзд за кордон разом із донькою.

Спочатку вони залишили Росію та виїхали до Вірменії, потім до Німеччини, а згодом дісталися Франції, де зараз перебувають.

Ця історія стала одним із прикладів переслідування у Росії за антивоєнну позицію, навіть якщо вона виражена через дитячий малюнок.

