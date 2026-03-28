Ребенок нарисовал на бумаге «Слава Украине»: что сделали за это отцу

Гражданин России Алексей Москалев вместе с дочерью смог уехать во Францию после того, как отбыл наказание в колонии из-за антивоенного рисунка ребенка.

Два года колонии за детский рисунок

Об этом сообщает французский телеканал France Info .

История началась еще в 2023 году, когда дочь Москалева, тогда 12-летняя Мария Москалева , выполняла школьную задачу – нарисовать рисунок на политическую тему.

Девочка изобразила войну так, как видела ее сама как агрессию России против Украины. На рисунке также была надпись "Слава Украине".

По словам Марии, она даже не могла вообразить, к каким последствиям это приведет.

"Я, конечно, не думала, что последствия будут столь серьезными", — вспоминает она уже в 16-летнем возрасте.

После этого на ее отца составили административный протокол, однако дело не ограничилось штрафом. Впоследствии мужчина пытался уехать из России, но попытка оказалась неудачной – его задержали и приговорили к двум годам колонии.

После увольнения в 2024 году Москалев начал планировать выезд за границу вместе с дочерью.

Сначала они покинули Россию и уехали в Армению, затем в Германию, а затем добрались до Франции, где сейчас находятся.

Эта история стала одним из примеров преследования в России за антивоенную позицию, даже если она выражена из-за детского рисунка.

