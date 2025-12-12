Діти під присягою: окупанти масово втягують підлітків у «юнармію» — тепер з 14 років

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники запускають нову хвилю мілітаризації дітей, знижуючи вік військової присяги до 14 років. Про це повідомляє громадянський рух опору "Жовта стрічка".

Окупанти знижують вік військової присяги до 14 років

За їхніми даними, окупаційні адміністрації отримали "зелене світло" на ще глибше втягування школярів у проросійські структури — такі як "юнармія", воєнізовані гуртки та так звані "кадетські класи". Формально це подається як патріотичне виховання, але на практиці — це підготовка підлітків до участі в майбутніх хвилях мобілізації.

Підготовка йде за кількома напрямками:

Ідеологічна обробка — дітей навчають лояльності до російської армії, проводять "уроки мужності", знайомлять із символікою РФ;

Дисциплінарна підготовка — вводять військову форму, стройову підготовку, "виховні табори";

Психологічне загартування — культивують образ "героїчного солдата", виправдовують війну проти України.

У "Жовтій стрічці" попереджають: хоч формально йдеться не про мобілізацію, РФ вже не раз використовувала неповнолітніх у війні — як інформаторів, кур’єрів, розклеювачів пропаганди. З огляду на це, нова кампанія — це не просто пропаганда, а підготовка резерву для армії.

Зниження віку військової присяги до 14 років — це не лише порушення прав дитини, а й пряме порушення міжнародного гуманітарного права, — наголошують активісти. Досвід Чечні, Сирії та Донбасу показує: для російських військових структур неповнолітні — не заборона, а просто дешевий ресурс.

Нагадаємо, мілітаризація освіти на ТОТ триває з перших місяців окупації: дітей вчать за російськими підручниками, проводять "воєнно-спортивні ігри", а вчителів зобов’язують викладати пропаганду під загрозою звільнення або репресій.

