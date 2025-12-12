logo

Дети под присягой: оккупанты массово втягивают подростков в «юнармию» — теперь с 14 лет
Дети под присягой: оккупанты массово втягивают подростков в «юнармию» — теперь с 14 лет

Новый уровень цинизма: российские администрации в ТОТ превращают детей в будущий мобилизационный резерв.

12 декабря 2025, 04:28
Автор:
Проніна Анна

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики запускают новую волну милитаризации детей , снижая возраст военной присяги до 14 лет . Об этом сообщает гражданское движение сопротивления "Желтая лента" .

Дети под присягой: оккупанты массово втягивают подростков в «юнармию» — теперь с 14 лет

Оккупанты снижают возраст военной присяги до 14 лет

По их данным, оккупационные администрации получили "зеленый свет" на еще более глубокое вовлечение школьников в пророссийские структуры — такие как "юнармия", военизированные кружки и так называемые "кадетские классы". Формально это представляется как патриотическое воспитание, но на практике это подготовка подростков к участию в будущих волнах мобилизации .

Подготовка идет по нескольким направлениям :

  • Идеологическая обработка – детей обучают лояльности к русской армии, проводят "уроки мужества", знакомят с символикой РФ;

  • Дисциплинарная подготовка – вводят военную форму, строевую подготовку, "воспитательные лагеря";

  • Психологическая закалка — культивируют образ "героического солдата", оправдывают войну против Украины.

В "Желтой ленте" предупреждают: хотя формально речь не идет о мобилизации , РФ уже не раз использовала несовершеннолетних в войне — в качестве информаторов, курьеров, расклейщиков пропаганды . Учитывая это, новая кампания — это не просто пропаганда, а подготовка резерва для армии .

Снижение возраста военной присяги до 14 лет — это не только нарушение прав ребенка, но и прямое нарушение международного гуманитарного права , — отмечают активисты. Опыт Чечни, Сирии и Донбасса показывает: для российских военных структур несовершеннолетние не запрет, а просто дешевый ресурс.

Напомним, милитаризация образования на ВТО продолжается с первых месяцев оккупации: детей учат по российским учебникам, проводят "военно-спортивные игры", а учителей обязывают преподавать пропаганду под угрозой увольнения или репрессий.

