Збройні сили України мають можливість вражати будь-які об’єкти на тимчасово окупованому Кримському півострові, включаючи ракетні комплекси "Бастіон" з носіями ракет типу "Циркон". Це дозволяє українським оборонцям ефективно виконувати операції, спрямовані на нейтралізацію важливих військових об’єктів окупантів, заявив Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, в інтерв'ю Radio NV.

Фото: з відкритих джерел

Кузан прокоментував нещодавню заяву генерального штабу Збройних сил України, в якій йшлося про успішні удари по позиціях берегового ракетного комплексу "Бастіон" у районі Софіївки, розташованого в окупованому Криму. Він зазначив, що завдяки значним досягненням у розвідці, можливість застосування розвідувальних даних досягла нового рівня. Як підкреслив експерт, від 2026 року Україна фактично перетворила Крим на оперативну зону, яка більше не є стратегічною метою, як це було ще у 2022 році. Це стало можливим завдяки вдосконаленню засобів виявлення та ураження цілей, зокрема за допомогою безпілотних літальних апаратів, а також сучасних систем радіоелектронної розвідки та боротьби.

Завдяки новим технологіям та покращеній оперативній глибині українські війська тепер можуть здійснювати ефективні удари по найзахищеніших об’єктах російської військової інфраструктури, таких як системи "Бал" та "Бастіон", а також по їхній супутній інфраструктурі. Кузан зазначив, що ці ракетні комплекси постійно вдосконалюються, що ускладнює їх виявлення, особливо під час переміщення в умовах високих заходів безпеки. Однак, як він зазначив, завдяки новим можливостям розвідки навіть ці складні завдання стали досяжними.

