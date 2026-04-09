Достанем каждый объект: озвучено интригующее заявление о неотвратимом аде для оккупантов

Вооруженные силы Украины могут поражать любые объекты на временно оккупированном Крымском полуострове, включая ракетные комплексы "Бастион" с носителями ракет типа "Циркон". Это позволяет украинским защитникам эффективно выполнять операции, направленные на нейтрализацию важных военных объектов окупантов, заявил Сергей Кузан, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, в интервью Radio NV.

Кузан прокомментировал недавнее заявление генерального штаба Вооруженных сил Украины, в котором говорилось об успешных ударах по позициям берегового ракетного комплекса "Бастион" в районе Софиевки, расположенного в оккупированном Крыму. Он отметил, что благодаря значительным достижениям в разведке возможность применения разведывательных данных достигла нового уровня. Как подчеркнул эксперт, с 2026 года Украина фактически превратила Крым в оперативную зону, которая больше не является стратегической целью, как это было еще в 2022 году. Это стало возможным благодаря совершенствованию средств обнаружения и поражения целей, в частности, с помощью беспилотных летательных аппаратов, а также современных систем радиоэлектронной разведки и борьбы.

Благодаря новым технологиям и улучшенной оперативной глубине украинские войска теперь могут производить эффективные удары по наиболее защищенным объектам российской военной инфраструктуры, таким как системы "Бал" и "Бастион", а также по их сопутствующей инфраструктуре. Кузан отметил, что эти ракетные комплексы постоянно совершенствуются, что усложняет их обнаружение, особенно при перемещении в условиях высоких мер безопасности. Однако, как он отметил, благодаря новым возможностям разведки, даже эти сложные задачи стали достижимыми.

