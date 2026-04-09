Наджорсткий удар РФ по передмістю обласного центру: десятки ударів призвели до трагедії

Вранці 9 квітня російські війська завдали серії обстрілів по Запорізькому району. Окупанти здійснили щонайменше вісім атак, в результаті яких є жертви та численні пошкодження.

За словами Івана Федорова, голови Запорізької обласної військової адміністрації, в селищі Балабине були серйозно пошкоджені приватні житлові будинки. Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Кількість постраждалих збільшується через ранкові удари росіян по Запорізькому району", — додав Федоров.

За даними ДСНС, внаслідок ворожих атак у передмісті Запоріжжя сталися п'ять пожеж. Рятувальникам вдалося визволити жінку з-під завалів, і її було госпіталізовано до стабілізаційного пункту для надання медичної допомоги. Однак, на жаль, один чоловік загинув, а ще чотири особи отримали травми, повідомили рятувальники.

Крім того, в одному з населених пунктів сталася велика пожежа на поштовому відділенні площею 200 кв. м. У іншому місці пожежники ліквідували загоряння даху житлового будинку на площі 2 кв. м, а також загорівся легковий автомобіль. Окрім того, на загальній площі 500 кв. м спалахнула суха трава, що створювало додаткову загрозу для довкілля.

До того ж сапери ДСНС вилучили та знищили дев'ять вибухонебезпечних предметів, які були виявлені в населених пунктах області. Ці предмети були сучасного виробництва і становили серйозну загрозу для цивільного населення.

