Наджорсткий удар РФ по передмістю обласного центру: десятки ударів призвели до трагедії
Наджорсткий удар РФ по передмістю обласного центру: десятки ударів призвели до трагедії

Ранковий обстріл Запорізької області призвів до вибухів і пожеж

9 квітня 2026, 12:00
Клименко Елена

Вранці 9 квітня російські війська завдали серії обстрілів по Запорізькому району. Окупанти здійснили щонайменше вісім атак, в результаті яких є жертви та численні пошкодження.

Фото: з відкритих джерел

За словами Івана Федорова, голови Запорізької обласної військової адміністрації, в селищі Балабине були серйозно пошкоджені приватні житлові будинки. Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Кількість постраждалих збільшується через ранкові удари росіян по Запорізькому району", — додав Федоров.

За даними ДСНС, внаслідок ворожих атак у передмісті Запоріжжя сталися п'ять пожеж. Рятувальникам вдалося визволити жінку з-під завалів, і її було госпіталізовано до стабілізаційного пункту для надання медичної допомоги. Однак, на жаль, один чоловік загинув, а ще чотири особи отримали травми, повідомили рятувальники.

Крім того, в одному з населених пунктів сталася велика пожежа на поштовому відділенні площею 200 кв. м. У іншому місці пожежники ліквідували загоряння даху житлового будинку на площі 2 кв. м, а також загорівся легковий автомобіль. Окрім того, на загальній площі 500 кв. м спалахнула суха трава, що створювало додаткову загрозу для довкілля.

До того ж сапери ДСНС вилучили та знищили дев'ять вибухонебезпечних предметів, які були виявлені в населених пунктах області. Ці предмети були сучасного виробництва і становили серйозну загрозу для цивільного населення. 

Портал "Коментарі" вже писав, що після серії вибухів пейджерів "Хезболли" у Лівані у вересні 2024 року Угорщина зробила кроки до передавання розвідувальної інформації Ірану, попри офіційну підтримку Ізраїлю та свої зовнішньополітичні заяви. Ці події стали темою витоків інформації, підтверджуючи, що Будапешт відкрито шукав шляхи співпраці з іранськими спецслужбами, зокрема через урядові канали.



