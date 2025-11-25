Дискусії щодо миру можна вести довго: у Раді вказали на прогалини мирного плану

Народні депутати продовжують критикувати мирний план, запропонований США, над яким працювали українська та американська делегації.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Софія Федина зауважила, що у всіх цих розмовах про мирні плани немає двох речей:

Українського мирного плану

Розмов про повне всеосяжне припинення вогню

“У будь-якому "мирному плані" має бути пункт про повну зупинку московських атак як базову умову. Добиватися повного припинення вогню — це те, що маємо робити, як громадяни України. Бо ми вже бачили реальність, коли українська сторона припиняла вогонь, а московити просувалися далі”, — пояснила народна депутатка.

Федина переконана, якщо немає припинення вогню з боку Росії, значить, треба посилювати санкції, значить, треба допомагати Україні, треба формувати свою політику.

“Війна закінчиться тоді, коли санкції чи інші доступні засоби так вдарять по Росії, що вона просто не зможе продовжувати війну”, — зазначила народна депутатка.

За її словами, можна довго вести дискусії щодо умов миру за головної умови — припинення вогню.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що мирний план завершення війни в Україні, запропонований США, жваво обговорюють світові лідери. Одним із пунктів плану було запропоновано, що всі сторони залучені до конфлікту, отримають повну амністію за дії під час війни.

Портал “Коментарі” дізнався в експертів, чи може пошириться ця норма на військових, які пішли в СЗЧ, та військовозобов'язаних, які ухиляються від мобілізації, та які покарання можуть загрожувати вказаним категоріям військовозобов'язаним після завершення війни.



