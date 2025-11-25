logo_ukra

BTC/USD

87371

ETH/USD

2932.86

USD/UAH

42.4

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Дискусії щодо миру можна вести довго: у Раді вказали на прогалини мирного плану
commentss НОВИНИ Всі новини

Дискусії щодо миру можна вести довго: у Раді вказали на прогалини мирного плану

Народна депутатка Федина розповіла, чого не вистачає у мирному плані

25 листопада 2025, 19:51
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Народні депутати продовжують критикувати мирний план, запропонований США, над яким працювали українська та американська делегації. 

Дискусії щодо миру можна вести довго: у Раді вказали на прогалини мирного плану

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Софія Федина зауважила, що у всіх цих розмовах про мирні плани немає двох речей:

  • Українського мирного плану

  • Розмов про повне всеосяжне припинення вогню

“У будь-якому "мирному плані" має бути пункт про повну зупинку московських атак як базову умову. Добиватися повного припинення вогню — це те, що маємо робити, як громадяни України. Бо ми вже бачили реальність, коли українська сторона припиняла вогонь, а московити просувалися далі”, — пояснила народна депутатка. 

Федина переконана, якщо немає припинення вогню з боку Росії, значить, треба посилювати санкції, значить, треба допомагати Україні, треба формувати свою політику. 

“Війна закінчиться тоді, коли санкції чи інші доступні засоби так вдарять по Росії, що вона просто не зможе продовжувати війну”, — зазначила народна депутатка. 

За її словами, можна довго вести дискусії щодо умов миру за головної умови — припинення вогню.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що мирний план завершення війни в Україні, запропонований США, жваво обговорюють світові лідери. Одним із пунктів плану було запропоновано, що всі сторони залучені до конфлікту, отримають повну амністію за дії під час війни. 

Портал “Коментарі” дізнався в експертів, чи може пошириться ця норма на військових, які пішли в СЗЧ, та військовозобов'язаних, які ухиляються від мобілізації, та які покарання можуть загрожувати вказаним категоріям військовозобов'язаним після завершення війни. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/reel/849199820829424
Теги:

Новини

Всі новини