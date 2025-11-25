Дискусії щодо миру можна вести довго: у Раді вказали на прогалини мирного плану

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Народні депутати продовжують критикувати мирний план, запропонований США, над яким працювали українська та американська делегації.
Народна депутатка Софія Федина зауважила, що у всіх цих розмовах про мирні плани немає двох речей:
Українського мирного плану
Розмов про повне всеосяжне припинення вогню
Федина переконана, якщо немає припинення вогню з боку Росії, значить, треба посилювати санкції, значить, треба допомагати Україні, треба формувати свою політику.
За її словами, можна довго вести дискусії щодо умов миру за головної умови — припинення вогню.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що мирний план завершення війни в Україні, запропонований США, жваво обговорюють світові лідери. Одним із пунктів плану було запропоновано, що всі сторони залучені до конфлікту, отримають повну амністію за дії під час війни.
Портал “Коментарі” дізнався в експертів, чи може пошириться ця норма на військових, які пішли в СЗЧ, та військовозобов'язаних, які ухиляються від мобілізації, та які покарання можуть загрожувати вказаним категоріям військовозобов'язаним після завершення війни.