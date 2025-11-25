logo

Дискуссии о мире можно вести долго: в Раде указали на пробелы мирного плана
Дискуссии о мире можно вести долго: в Раде указали на пробелы мирного плана

Народная депутат Федина рассказала, чего не хватает в мирном плане

25 ноября 2025, 19:51
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Народные депутаты продолжают критиковать мирный план, предложенный США, над которым работали украинская и американская делегации.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат София Федина отметила, что во всех этих разговорах о мирных планах нет двух вещей:

  • Украинского мирного плана

  • Разговоров о полном всеобъемлющем прекращении огня

"В любом "мирном плане" должен быть пункт о полной остановке московских атак как базовое условие. Добиваться полного прекращения огня — это то, что должны делать, как граждане Украины. Потому что мы уже видели реальность, когда украинская сторона прекращала огонь, а московиты продвигались дальше", — пояснила народная депутат.

Федина убеждена, что если нет прекращения огня со стороны России, значит, нужно усиливать санкции, значит, нужно помогать Украине, нужно формировать свою политику.

"Война закончится тогда, когда санкции или другие доступные средства так ударят по России, что просто не сможет продолжать войну", — отметила народная депутат.

По ее словам, можно долго вести дискуссии по условиям мира при главном условии — прекращении огня.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что мирный план завершения войны в Украине, предложенный США, живо обсуждают мировые лидеры. Одним из пунктов плана было предложено, что все стороны вовлечены в конфликт, получат полную амнистию за действия во время войны.

Портал "Комментарии" узнал у экспертов, может ли распространиться эта норма на военных, ушедших в СЗЧ, и военнообязанных, уклоняющихся от мобилизации, и какие наказания могут угрожать указанным военнообязанным категориям после завершения войны.




Источник: https://www.facebook.com/reel/849199820829424
