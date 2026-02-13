“Діряве ППО”: чи зможе Україна відбивати масовані атаки Росії

Президент України Володимир Зеленський днями анонсував зміни в організації ППО, які мають підвищити ефективність оборони. Також очільник України визнав, що певний час Україна не отримувала ракети до ППО, наслідком затримок стали катастрофічні руйнування, насамперед енергосистеми України. Портал “Коментарі” дізнався в експертів, що насправді відбувається із системою ППО і як підвищити рівень захисту.

ППО. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов зазначив, що стосовно постачання ракет до систем ППО, то робота провалена з боку України. Запас ракет потрібно поповнювати постійно і не чекати критичної межі. Іншим фактором, який вплинув на результативність ППО, експерт назвав рішення про переведення підрозділів протиповітряної оборони в піхоту. Зменшилось, за словами Олега Жданова, і постачання. Проблему нестачі ППО та ракет до комплексів потрібно вирішувати постійно. При цьому, за словами експерта, західні партнери могли б дати Україні набагато більше зброї, у тому числі до системи протиповітряної оборони. Однак вони готові купувати для України зброю, але не віддавати ту, яку тримають на своїх складах.

“Європейські партнери можуть виділити гроші на закупівлю зброї, і вони їх виділяють. Але, отримуючи поставки, ми змушені працювати “з коліс”. Вся отримана зброя використовується на фронті. Ми не можемо ні створити резерви, ні накопичити певні частини. Я вже не говорю про з'єднання, такі як армійський корпус, щоб тримати в резерві один-два корпуси. В цьому у нас проблема. Боєприпаси з коліс, ракети з коліс, техніка озброєння теж “з коліс” фактично”, — пояснив співрозмовник порталу “Коментарі”.

За словами Олега Жданова, в Україні уже склалася ситуація, коли потрібно обирати, які міста захищати, а які ні. Через гостру нестачу комплексів ППО “дилема, кого захищати і як захищати, стоїть постійно”.

"Потрібно вкладати гроші в розробку і виробництво засобів протиповітряної оборони. Радіолокаційні системи, дрони-перехоплювачі, випробування яких показують непогані результати, виробництво власних ракет, у тому числі, допоможе підвищити рівень оборони", — зазначив експерт.

Офіцер запасу, лідерка та співзасновниця USASTANDSWITHUKRAINE, експерт з нацбезпеки і оборони Катерина Коваль нагадала, що днями стало відомо про надання траншу Великою Британією, який стосується ракет до системи ППО. Швеція також готує новий пакет допомоги для України, в який входять ракети до системи ППО. Зокрема, за словами експертки, існує інструмент SAFE, у рамках котрого європейські держави закуповують у США зброю для України. І за звітами дійсно в рамках цього інструмента Україні надаються як ракети до Patriot, так і ракети до інших систем ППО.

Стосовно подальших кроків України щодо забезпечення безпеки, на думку експертки, потрібно рухатися стратегічно.

“Зараз світ змінюється. США і Європейський Союз – це два полюси нового біполярного світу. І питання для України саме в тому, як нам взаємодіяти з цими полюсами. Якщо нова епоха — це епоха економічного вигідного партнерства, то питання в тому, яку модель взаємовигідних партнерських відносин Україна запропонує цим полюсам. Для того, щоб не просто підтримувати Україну, а взаємодіяти, щоб Україна разом з країнами демократичного світу в рамках обох полюсів будувала нове майбутнє і нову систему глобальної безпеки”, — пояснила експертка.

За словами Катерини Коваль, Україна має врегулювати функціонування політики глобальної безпеки в державі, для того, щоб цей механізм взаємовигідного партнерства саме в сфері глобальної безпеки був запущений. І щоб запропонувати державам-партнерам, найкращі умови.

“Наша фізична безпека напряму залежить від того, наскільки взаємовигідні відносини ми побудуємо з нашими партнерами”, — підсумувала експертка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про провалені поставки на фронт.



