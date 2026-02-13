“Діряве ППО”: чи зможе Україна відбивати масовані атаки Росії

Рубрики
Президент України Володимир Зеленський днями анонсував зміни в організації ППО, які мають підвищити ефективність оборони. Також очільник України визнав, що певний час Україна не отримувала ракети до ППО, наслідком затримок стали катастрофічні руйнування, насамперед енергосистеми України. Портал “Коментарі” дізнався в експертів, що насправді відбувається із системою ППО і як підвищити рівень захисту.
ППО. Фото портал "Коментарі"
Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов зазначив, що стосовно постачання ракет до систем ППО, то робота провалена з боку України. Запас ракет потрібно поповнювати постійно і не чекати критичної межі. Іншим фактором, який вплинув на результативність ППО, експерт назвав рішення про переведення підрозділів протиповітряної оборони в піхоту. Зменшилось, за словами Олега Жданова, і постачання. Проблему нестачі ППО та ракет до комплексів потрібно вирішувати постійно. При цьому, за словами експерта, західні партнери могли б дати Україні набагато більше зброї, у тому числі до системи протиповітряної оборони. Однак вони готові купувати для України зброю, але не віддавати ту, яку тримають на своїх складах.
За словами Олега Жданова, в Україні уже склалася ситуація, коли потрібно обирати, які міста захищати, а які ні. Через гостру нестачу комплексів ППО “дилема, кого захищати і як захищати, стоїть постійно”.
Офіцер запасу, лідерка та співзасновниця USASTANDSWITHUKRAINE, експерт з нацбезпеки і оборони Катерина Коваль нагадала, що днями стало відомо про надання траншу Великою Британією, який стосується ракет до системи ППО. Швеція також готує новий пакет допомоги для України, в який входять ракети до системи ППО. Зокрема, за словами експертки, існує інструмент SAFE, у рамках котрого європейські держави закуповують у США зброю для України. І за звітами дійсно в рамках цього інструмента Україні надаються як ракети до Patriot, так і ракети до інших систем ППО.
Стосовно подальших кроків України щодо забезпечення безпеки, на думку експертки, потрібно рухатися стратегічно.
За словами Катерини Коваль, Україна має врегулювати функціонування політики глобальної безпеки в державі, для того, щоб цей механізм взаємовигідного партнерства саме в сфері глобальної безпеки був запущений. І щоб запропонувати державам-партнерам, найкращі умови.
