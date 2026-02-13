"Дырявое ПВО": сможет ли Украина отражать массированные атаки России

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский на днях анонсировал изменения в организации ПВО, которые должны повысить эффективность обороны. Также глава Украины признал, что некоторое время Украина не получала ракеты к ПВО, следствием задержек стали катастрофические разрушения, прежде всего, энергосистемы Украины. Портал "Комментарии" узнал у экспертов, что на самом деле происходит с системой ПВО и как повысить уровень защиты.
ПВО. Фото портал "Комментарии"
Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов отметил, что по поставкам ракет в системы ПВО, то работа провалена со стороны Украины. Запас ракет нужно пополнять постоянно и не ждать критического предела. Другим фактором, повлиявшим на результативность ПВО, эксперт назвал решение о переводе подразделений противовоздушной обороны в пехоту. Уменьшились, по словам Олега Жданова, и поставки. Проблему нехватки ПВО и ракет к комплексам нужно решать постоянно. При этом, по словам эксперта, западные партнеры могли бы дать Украине гораздо больше оружия, в том числе к системе противовоздушной обороны. Однако они готовы покупать для Украины оружие, но не отдавать то, что держат на своих складах.
По словам Олега Жданова, в Украине уже сложилась ситуация, когда нужно выбирать, какие города защищать, а какие нет. Из-за острой нехватки комплексов ПВО "дилемма, кого защищать и как защищать, стоит постоянно".
Офицер запаса, лидер и соучредитель USASTANDSWITHUKRAINE, эксперт по нацбезопасности и обороне Екатерина Коваль напомнила, что на днях стало известно о предоставлении транша от Великобритании, касающегося ракет к системе ПВО. Швеция также готовит новый пакет помощи для Украины, в который входят ракеты к системе ПВО. В частности, по словам эксперта, существует инструмент SAFE, в рамках которого европейские государства закупают у США оружие для Украины. И по отчетам действительно в рамках этого инструмента Украине предоставляются как ракеты в Patriot, так и ракеты к другим системам ПВО.
Что касается дальнейших шагов Украины по обеспечению безопасности, по мнению эксперта, нужно двигаться стратегически.
По словам Екатерины Коваль, Украина должна урегулировать функционирование политики глобальной безопасности в государстве для того, чтобы этот механизм взаимовыгодного партнерства именно в сфере глобальной безопасности был запущен. И чтобы предложить государствам-партнерам наилучшие условия.
