"Дырявое ПВО": сможет ли Украина отражать массированные атаки России

Президент Украины Владимир Зеленский на днях анонсировал изменения в организации ПВО, которые должны повысить эффективность обороны. Также глава Украины признал, что некоторое время Украина не получала ракеты к ПВО, следствием задержек стали катастрофические разрушения, прежде всего, энергосистемы Украины. Портал "Комментарии" узнал у экспертов, что на самом деле происходит с системой ПВО и как повысить уровень защиты.

ПВО. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов отметил, что по поставкам ракет в системы ПВО, то работа провалена со стороны Украины. Запас ракет нужно пополнять постоянно и не ждать критического предела. Другим фактором, повлиявшим на результативность ПВО, эксперт назвал решение о переводе подразделений противовоздушной обороны в пехоту. Уменьшились, по словам Олега Жданова, и поставки. Проблему нехватки ПВО и ракет к комплексам нужно решать постоянно. При этом, по словам эксперта, западные партнеры могли бы дать Украине гораздо больше оружия, в том числе к системе противовоздушной обороны. Однако они готовы покупать для Украины оружие, но не отдавать то, что держат на своих складах.

"Европейские партнеры могут выделить деньги на закупку оружия, и они их выделяют. Но, получая поставки, мы вынуждены работать "с колес". Все полученное оружие используется на фронте. Мы не можем ни создать резервы, ни накопить определенные части. Я уже не говорю о соединениях, таких как армейский корпус, чтобы держать в резерве один-два корпуса. В этом у нас проблема. Боеприпасы с колес, ракеты с колес, техника вооружения тоже "с колес" фактически, — пояснил собеседник портала "Комментарии".

По словам Олега Жданова, в Украине уже сложилась ситуация, когда нужно выбирать, какие города защищать, а какие нет. Из-за острой нехватки комплексов ПВО "дилемма, кого защищать и как защищать, стоит постоянно".

"Нужно вкладывать деньги в разработку и производство средств противовоздушной обороны. Радиолокационные системы, дроны-перехватчики, испытания которых показывают неплохие результаты, производство собственных ракет, в том числе, поможет повысить уровень обороны", – отметил эксперт.

Офицер запаса, лидер и соучредитель USASTANDSWITHUKRAINE, эксперт по нацбезопасности и обороне Екатерина Коваль напомнила, что на днях стало известно о предоставлении транша от Великобритании, касающегося ракет к системе ПВО. Швеция также готовит новый пакет помощи для Украины, в который входят ракеты к системе ПВО. В частности, по словам эксперта, существует инструмент SAFE, в рамках которого европейские государства закупают у США оружие для Украины. И по отчетам действительно в рамках этого инструмента Украине предоставляются как ракеты в Patriot, так и ракеты к другим системам ПВО.

Что касается дальнейших шагов Украины по обеспечению безопасности, по мнению эксперта, нужно двигаться стратегически.

"Сейчас мир меняется. США и Европейский Союз — это два полюса нового биполярного мира. И вопрос для Украины именно в том, как нам взаимодействовать с этими полюсами. Если новая эпоха — это эпоха экономического выгодного партнерства, то вопрос в том, какую модель взаимовыгодных партнерских отношений Украина предложит этим полюсам. Для того чтобы не просто поддерживать Украину, а взаимодействовать, чтобы Украина вместе со странами демократического мира в рамках обоих полюсов строила новое будущее и новую систему глобальной безопасности”, — пояснила эксперт.

По словам Екатерины Коваль, Украина должна урегулировать функционирование политики глобальной безопасности в государстве для того, чтобы этот механизм взаимовыгодного партнерства именно в сфере глобальной безопасности был запущен. И чтобы предложить государствам-партнерам наилучшие условия.

"Наша физическая безопасность напрямую зависит от того, насколько взаимовыгодные отношения мы построим с нашими партнерами", — подытожила эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал о проваленных поставках на фронт.



