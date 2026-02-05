Диктатор живе лише цим: названо несподівану причину, чому Путін погодився на переговори

Російська делегація прибула до Об’єднаних Арабських Еміратів, де 4–5 лютого заплановано проведення тристоронніх мирних переговорів. За словами доктора історії та філософії Юрія Фельштинського, Україна сьогодні перебуває під величезним тиском з боку країни-агресора. Кремль намагається змусити українську сторону піти на поступки та фактично капітулювати, використовуючи одночасно силовий тиск.

Фото: з відкритих джерел

Історик підкреслює, що паралельно з дипломатичними зусиллями Росія продовжує обстрілювати українські міста, включно зі столицею. Люди взимку залишаються без світла, тепла та води, і саме це зараз є головним засобом тиску на Київ.

Фельштинський зазначає, що ці переговори в Абу-Дабі є другим раундом спроб знайти політичне рішення. На думку історика, американський президент Дональд Трамп підштовхує Україну до зустрічей із Кремлем та прагне, щоб Київ погодився на умови Москви, що фактично означало б капітуляцію, зокрема вихід Збройних Сил України з Донеччини.

Водночас експерт наголосив, що Україна ніколи не була остаточною метою Путіна. На початку 2022 року російський диктатор вірив у швидке захоплення країни, однак спротив українського народу зірвав ці плани. Зараз ідея Путіна залишається незмінною – контроль над усією територією України. Донбас для нього – лише частина ширшого задуму, адже війна за цей регіон триває з 2014 року, а окупантам так і не вдалося його повністю захопити.

Через нездатність військовим шляхом реалізувати свої цілі Кремль змушений шукати політичні інструменти тиску, використовуючи переговори як засіб досягнення територіальних претензій. За словами Фельштинського, для Путіна важливо домогтися капітуляції України, після чого його увага може переміститися на Молдову та Східну Європу, що водночас відповідає інтересам Трампа у глобальному протистоянні з демократичними силами.

Як вже писали "Коментарі", Росія, яка веде агресивну війну проти України, так і не змогла реалізувати свої стратегічні плани. За оцінками західних експертів, у Кремлі дедалі чіткіше усвідомлюють безрезультатність кампанії та перебувають у пошуку найбільш прийнятного сценарію виходу з війни. Це відбувається навіть на тлі того, що російська армія продовжує систематичні атаки, зокрема по українській енергетичній інфраструктурі. Таку думку висловив колишній спеціальний представник США з питань України та Росії, генерал Кіт Келлог.