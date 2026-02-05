logo

Диктатор живет только этим: названа неожиданная причина, почему Путин согласился на переговоры
Диктатор живет только этим: названа неожиданная причина, почему Путин согласился на переговоры

Путин стремится захватить украинские земли из-за переговоров, потому что военным путем ему не удалось

5 февраля 2026, 09:20
Автор:
Клименко Елена

Российская делегация прибыла в Объединенные Арабские Эмираты, где 4–5 февраля запланировано проведение трехсторонних мирных переговоров. По словам доктора истории и философии Юрия Фельштинского, Украина сегодня находится под огромным давлением страны-агрессора. Кремль пытается заставить украинскую сторону пойти на уступки и фактически капитулировать, используя одновременно силовое давление.

Историк подчеркивает, что параллельно с дипломатическими усилиями Россия продолжает обстреливать украинские города, включая столицу. Люди зимой остаются без света, тепла и воды, и именно это сейчас главное средство давления на Киев.

Фельштинский отмечает, что эти переговоры в Абу-Даби являются вторым раундом попыток найти политическое решение. По мнению историка, американский президент Дональд Трамп подталкивает Украину к встречам с Кремлем и стремится, чтобы Киев согласился на условия Москвы, что фактически означало бы капитуляцию, в частности выход Вооруженных Сил Украины из Донбасса.

В то же время эксперт подчеркнул, что Украина никогда не была конечной целью Путина. В начале 2022 года российский диктатор верил в скорый захват страны, однако сопротивление украинского народа сорвало эти планы. Сейчас идея Путина остается неизменной – контроль над всей территорией Украины. Донбасс для него – лишь часть более широкого замысла, ведь война за этот регион продолжается с 2014 года, а оккупантам так и не удалось его полностью захватить.

По неспособности военным путем реализовать свои цели Кремль вынужден искать политические инструменты давления, используя переговоры как средство достижения территориальных претензий. По словам Фельштинского, для Путина важно добиться капитуляции Украины, после чего его внимание может переместиться на Молдову и Восточную Европу, что отвечает интересам Трампа в глобальном противостоянии с демократическими силами.

Как уже писали "Комментарии", Россия, ведущая агрессивную войну против Украины, так и не смогла реализовать свои стратегические планы. По оценкам западных экспертов, в Кремле все яснее осознают безрезультатность кампании и находятся в поиске наиболее приемлемого сценария выхода из войны. Это происходит даже на фоне того, что российская армия продолжает систематические атаки, в частности, по украинской энергетической инфраструктуре. Такое мнение высказал бывший специальный представитель США по Украине и России, генерал Кит Келлог.

 

 



