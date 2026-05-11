Диктатор у страшній пастці: озвучено гучний прогноз про наступні кроки Путіна

Посилення можливостей України щодо завдання ударів на великій відстані суттєво ускладнило становище Кремля. Дрони та інші засоби ураження ЗСУ дедалі частіше вражають не лише військові об’єкти та логістичну інфраструктуру РФ, а й символічні елементи державної системи, що підриває відчуття безпеки всередині країни. Події навколо 9 травня стали показовим прикладом цих змін. Політолог Артем Бронжуков зазначає, що формальні "перемир’я" на святкові дати давно не мають реального змісту, адже подібні домовленості Росія і раніше ігнорувала.

Фото: портал "Коментарі"

Водночас цього року ситуація виглядала інакше: традиційний військовий парад, який роками був головним елементом пропагандистського образу "могутньої держави", втратив свій масштаб і впевненість. Під загрозою можливих атак дронів організатори змушені були обмежити використання техніки, а в окремих регіонах і зовсім відмовитися від святкових заходів. Додатковим фактором стали збої зв’язку та загальна напруженість.

Політолог наголосив, що цьому тлі зменшення урочистості параду виглядає як символічне послаблення образу "непереможності" російської влади. Навіть склад запрошених гостей, серед яких були представники частково визнаних або невизнаних утворень, підкреслив дипломатичну ізоляцію та неоднозначність події.

Аналітики відзначають, що війна дедалі більше переходить у внутрішній простір самої Росії, що створює додатковий тиск на політичне керівництво. Це змушує Кремль шукати нові сценарії: або спробувати заморозити конфлікт і подати його як досягнення, або піти на ескалацію, зокрема через мобілізаційні заходи чи ризиковані зовнішньополітичні кроки.

У будь-якому разі розширення українських ударних можливостей змінює баланс сприйняття війни. Російське суспільство дедалі менше може ігнорувати її наслідки, що підриває звичну пропагандистську модель "контрольованої ситуації" і ставить під сумнів стійкість внутрішнього консенсусу навколо влади.

"Коментарі" вже писав, що триденне "перемир’я" між Росією та Україною, яке активно просував президент США Дональд Трамп і яке, ймовірно, було вигідне Кремлю напередодні московського параду 9 травня, радше нагадує ситуативну паузу в обміні ударами великої дальності, ніж реальний крок до миру.