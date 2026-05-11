Диктатор в страшной ловушке: озвучен громкий прогноз о следующих шагах Путина

Усиление возможностей Украины по нанесению ударов на большом расстоянии существенно усложнило положение Кремля. Дроны и другие средства поражения ВСУ все чаще поражают не только военные объекты и логистическую инфраструктуру РФ, но и символические элементы государственной системы, что подрывает чувство безопасности внутри страны. События вокруг 9 мая явились показательным примером этих изменений. Политолог Артем Бронжуков отмечает , что формальные "перемирия" на праздничные даты давно не имеют реального содержания, ведь подобные договоренности Россия по-прежнему игнорировала.

В то же время ситуация выглядела иначе: традиционный военный парад, который годами был главным элементом пропагандистского образа "могучего государства", утратил свой масштаб и уверенность. Под угрозой возможных атак дронов организаторы вынуждены были ограничить использование техники, а в отдельных регионах и вовсе отказаться от праздничных мероприятий. Дополнительным фактором стали сбои связи и всеобщая напряженность.

Политолог подчеркнул, что на этом фоне уменьшение торжества парада выглядит как символическое ослабление образа "непобедимости" российских властей. Даже состав приглашенных гостей, среди которых представители частично признанных или непризнанных образований, подчеркнул дипломатическую изоляцию и неоднозначность события.

Аналитики отмечают, что война все больше переходит во внутреннее пространство самой России, что создает дополнительное давление на политическое руководство. Это заставляет Кремль искать новые сценарии: либо попытаться заморозить конфликт и представить его как достижение, либо пойти на эскалацию, в частности, через мобилизационные меры или рискованные внешнеполитические шаги.

В любом случае расширение украинских ударных возможностей изменяет баланс восприятия войны. Российское общество все меньше может игнорировать ее последствия, что подрывает привычную пропагандистскую модель "контролируемой ситуации" и подвергает сомнению устойчивость внутреннего консенсуса вокруг власти.

"Комментарии" уже писал , что трехдневное "перемирие" между Россией и Украиной, активно продвигавшееся президентом США Дональдом Трампом и которое, вероятно, было выгодно Кремлю накануне московского парада 9 мая, скорее напоминает ситуативную паузу в обмене ударами большой дальности, чем реальный шаг к миру.