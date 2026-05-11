Патологічна брехня Путіна стане жахом для України: озвучено тривожний прогноз

Триденне "перемир’я" між Росією та Україною, яке активно просував президент США Дональд Трамп і яке, ймовірно, було вигідне Кремлю напередодні московського параду 9 травня, радше нагадує ситуативну паузу в обміні ударами великої дальності, ніж реальний крок до миру, стверджує російсько-ізраїльський підприємець Леонід Невзлін.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, попри заяви про деескалацію, з українських прифронтових територій і надалі надходять повідомлення про російські обстріли, а бойові дії на лінії фронту фактично не припинялися. Таким чином, йдеться не про початок справжнього переговорного процесу, а лише про тимчасове зниження напруги, необхідне Кремлю для проведення своєї символічної пропагандистської акції у Москві. Раніше російська влада погрожувала ударами по центру Києва, тому нинішня пауза виглядає радше тактичним рішенням, а не проявом готовності завершити війну.

Додаткову увагу привернула заява прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який після поїздки до Москви повідомив, що передав Володимиру Путіну сигнал від Володимира Зеленського щодо готовності до особистої зустрічі у будь-якому форматі. У відповідь Кремль фактично переклав ініціативу на Київ, заявивши, що український президент має сам зв’язатися з російською стороною.

Сам Путін при цьому говорить про можливість переговорів лише після підготовки певної угоди, що багато хто сприймає як спробу затягнути процес і продемонструвати удавану відкритість перед міжнародними партнерами, зокрема командою Трампа. Водночас Україна неодноразово заявляла, що готова до безумовного припинення вогню. Саме такий крок, а не дипломатичні маніпуляції чи публічні сигнали через посередників, міг би стати реальним доказом намірів завершити війну та перейти до предметних переговорів.



"А вже після цього можна починати повноцінні робочі переговори, заморозивши ситуацію на лінії розмежування. Без усіх цих маніпуляцій на тему "хто кому повинен зателефонувати першим". Сам факт подібних ігор — перша ознака того, що патологічні брехуни собі не зраджують", — переконаний Невзлін.

Як вже писали "Коментарі", високий представник Європейського Союзу з зовнішньої політики Кая Каллас наголошує, що перед можливими переговорами ЄС із Росією щодо припинення війни в Україні, країни-члени спершу мають чітко визначити предмет обговорення.