Трехдневное "перемирие" между Россией и Украиной, активно продвигавшееся президентом США Дональдом Трампом и которое, вероятно, было выгодно Кремлю накануне московского парада 9 мая, скорее напоминает ситуативную паузу в обмене ударами большой дальности, чем реальный шаг к миру, утверждает российско-израиль.

Фото: из открытых источников

По его словам, несмотря на заявления о деэскалации, с украинских прифронтовых территорий и дальше поступают сообщения о российских обстрелах, а боевые действия на линии фронта фактически не прекращались. Таким образом, речь идет не о начале настоящего переговорного процесса, а лишь о временном снижении напряжения, необходимом Кремлю для проведения своей символической пропагандистской акции в Москве. Ранее российские власти угрожали ударами по центру Киева, поэтому нынешняя пауза выглядит скорее тактическим решением, а не проявлением готовности завершить войну.

Дополнительное внимание привлекло заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который после поездки в Москву сообщил, что передал Владимиру Путину сигнал от Владимира Зеленского о готовности к личной встрече в любом формате. В ответ Кремль фактически перевел инициативу в Киев, заявив, что украинский президент должен сам связаться с российской стороной.

Сам Путин при этом говорит о возможности переговоров только после подготовки определенного соглашения, которое многие воспринимают как попытку затянуть процесс и продемонстрировать притворную открытость перед международными партнерами, в частности, командой Трампа. В то же время, Украина неоднократно заявляла, что готова к безусловному прекращению огня. Именно такой шаг, а не дипломатические манипуляции или публичные сигналы через посредников мог стать реальным доказательством намерений завершить войну и перейти к предметным переговорам.



"А уже после этого можно начинать полноценные рабочие переговоры, заморозив ситуацию на линии разграничения. Без всех этих манипуляций на тему "кто кому должен позвонить по телефону первым". Сам факт подобных игр — первый признак того, что патологические лжецы себе не изменяют", — убежден Невзлин.

Как уже писали "Комментарии", высокий представитель Европейского Союза по внешней политике Кая Каллас отмечает, что перед возможными переговорами ЕС с Россией о прекращении войны в Украине, страны-члены должны четко определить предмет обсуждения.