Дезінформація про шпигунський софт у Vodafone та «Київстар»: радник МОУ пояснив, як насправді працюють трекери ворога

Недилько Ксения
Радник Міністерства оборони України та експерт із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов спростував резонансні чутки про те, що ядра провідних мобільних операторів "Київстар" та Vodafone нібито уражені російським шпигунським програмним забезпеченням для коригування польотів БпЛА.
Українські мобільні оператори
За словами фахівця, твердження про те, що окупанти керують дронами-камікадзе через українські мережі, є дезінформацією. Він підкреслив, що фахівці багатьох відомств постійно досліджують збиті апарати й не знаходять підтверджень таким сценаріям.
Експерт детально роз’яснив технічну сторону питання, зазначивши, що ворог використовує лише засоби моніторингу, а не прямого керування:
Сергій Флеш також продемонстрував фотодокази різних поколінь ворожих трекерів та антен, зауваживши, що українські сили мають дієві інструменти для протидії цим пристроям.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українським фахівцям вдалося значно послабити можливості ворога щодо наведення ударних безпілотників з північного напрямку. Про ліквідацію ключової мережі зв’язку окупантів повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.