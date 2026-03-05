Дезінформація про шпигунський софт у Vodafone та «Київстар»: радник МОУ пояснив, як насправді працюють трекери ворога

Радник Міністерства оборони України та експерт із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов спростував резонансні чутки про те, що ядра провідних мобільних операторів "Київстар" та Vodafone нібито уражені російським шпигунським програмним забезпеченням для коригування польотів БпЛА.

Українські мобільні оператори

За словами фахівця, твердження про те, що окупанти керують дронами-камікадзе через українські мережі, є дезінформацією. Він підкреслив, що фахівці багатьох відомств постійно досліджують збиті апарати й не знаходять підтверджень таким сценаріям.

"У нас в країні десяток служб і відомств вивчають трофейні Шахеди. В даний час у Шахедів немає ФІЗИЧНОЇ МОЖЛИВОСТІ управління через мережі мобільного зв'язку", — наголосив Сергій "Флеш".

Експерт детально роз’яснив технічну сторону питання, зазначивши, що ворог використовує лише засоби моніторингу, а не прямого керування:

"Все, що є, це трекер, який має два модеми і управління модемами через одноплатний комп'ютер Raspberry Pi. Два модеми мають 4 зовнішні антени. Трекер має функціонал передачі місцезнаходження Шахеда і параметрів роботи двигуна".

Сергій Флеш також продемонстрував фотодокази різних поколінь ворожих трекерів та антен, зауваживши, що українські сили мають дієві інструменти для протидії цим пристроям.

"Роботу таких трекерів ми блокуємо після перетину Шахедами кордонів", — підсумував радник МОУ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українським фахівцям вдалося значно послабити можливості ворога щодо наведення ударних безпілотників з північного напрямку. Про ліквідацію ключової мережі зв’язку окупантів повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.